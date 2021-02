Sconcerti: «Lazio, serve qualcosa in più. Non è come nel pre-lockdown»

Il giornalista Mario Sconcerti analizza il momento dei club italiani, focalizzandosi anche sulla Lazio e sulla posizione in classifica

Intervenuto ai microfono di TMW Radio, Mario Sconcerti fa un paragone tra la Lazio attuale e quella della scorsa stagione, in particolare nel periodo pre-lockdown: «I biancocelesti sono quarti è vero, ma i punti dalla vetta sono pur sempre 9. L’anno scorso prima del lockdown erano di meno.

Per questo serve qualcosa in più che in questo momento non c’è. La squadra di Inzaghi è allo stesso livello di Juventus e Inter, ma non allo stesso livello di classifica».