Scintille post Olanda-Argentina: interviene la Fifa

Olanda-Argentina, la Fifa alla luce di quanto accaduto durante il finale di gara di ieri sera prenderà seri provvedimenti con le federazioni

La seconda semifinalista di Qatar 2022 è l’Argentina di Messi dopo una lunga battaglia terminata ai calci di rigore e piena di tensione. I nervi tesi rischiano di costar caro, con la Fifa che prenderà provvedimenti nei confronti delle due federazioni.

Per quanto riguarda l’Olanda, il provvedimento per non aver rispettato gli articoli 12 e 16 ovvero il comportamento corretto in campo di squadra e dirigenti e la sicurezza delle partite, mentre per l’Argentina il provvedimento riguarda solo per l’articolo 12. A riportare la notizia è Marca