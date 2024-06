Sarri Lazio, Pedullà SPIEGA: «Sullo sfondo una possibilità per il RITORNO!». E svela un’offerta MONSTRE al toscano

Sarri-Lazio, Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sul tecnico toscano: offerta monstre sul tavolo

Dal proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha fatto il punto su Maurizio Sarri:

PAROLE – «Il Panathinaikos ha chiesto una risposta a Maurizio Sarri entro domani. I discorsi stavamo andando avanti da settimane, c’erano già stati un paio di incontri alla presenza dei massimi dirigenti. L’offerta è anche molto importante: triennale da circa 4 milioni a stagione più bonus per un totale di circa 12 milioni, staff escluso. Con la possibilità per entrambe le parti di risolvere: da parte del club se il Panathinaikos arrivasse secondo a 20 punti dalla prima, da parte di Sarri con il pagamento di una penale di 2 milioni. Ma Sarri non è troppo convinto, come già raccontato, per motivi personali e di famiglia. C’era già stato, e ve lo abbiamo raccontato, un sondaggio del Leicester. Ma adesso dobbiamo capire cosa accadrà nei prossimi giorni, bisogna completare il valzer delle panchine: Palladino andrà alla Fiorentina dopo la mossa che vi abbiamo svelato di presentarsi all’incontro con i viola non con il suo agente storico. Italiano può entrare in lizza per la Lazio, anche se il Bologna lo ha cercato. Dipende da Tudor, situazione da seguire, anche – come raccontato- in prospettiva Bologna. Sarri può tornare alla Lazio? Nessuno fin qui glielo ha chiesto, ma diversi giorni fa non abbiamo escluso questo scenario sullo sfondo, senza andare oltre. Intanto, il Panathinaikos ha fretta…».