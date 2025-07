Parolo, l’ex Lazio si prepara alla prima avventura da allenatore: partirà dalle giovanili di una squadra di Serie A

Marco Parolo pronto per un nuovo capitolo della sua carriera: l’ex centrocampista della Lazio inizierà il suo percorso da allenatore

Marco Parolo è pronto a ricalcare il prato verde dei campi da calcio, ma questa volta in una veste completamente nuova: quella di allenatore. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e aver trascorso gli ultimi anni come commentatore per DAZN, l’ex centrocampista della Lazio è pronto a intraprendere una nuova carriera, un passo che segna un significativo cambiamento nella sua vita professionale.

Già pochi mesi fa, Parolo aveva lasciato trasparire questa sua ambizione in un’intervista a Radio Serie A, dove aveva rivelato il suo crescente interesse per la panchina. «Mi sono preso del tempo per valutare e capire meglio il ruolo dell’allenatore. Più passa il tempo più l’occhio mi sembra tecnico. Tra poco faccio 40 anni e può iniziare una nuova vita. Verso fine carriera capivo meglio i miei allenatori». Emozionante il suo racconto dell’ultima partita con la Lazio, giocata in uno stadio vuoto durante il periodo COVID, sapendo che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato: «Mi sono messo lì, nell’area tecnica e dentro di me si è creato un sogno». Un sogno che ora, a quanto pare, è destinato a diventare realtà.

Parolo, nel frattempo, non è rimasto con le mani in mano. Ha continuato a studiare e a prepararsi per questo nuovo capitolo, e ora si sente pronto a fare lo step decisivo. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Marco Parolo sarebbe infatti vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan U16. Un inizio dalle giovanili, una scelta comune per molti ex calciatori che intraprendono la carriera in panchina, ma in un club di altissimo livello come il Milan.

Questa opportunità è particolarmente significativa, poiché il Milan è una società ambiziosa che vanta una tradizione di lancio di molti allenatori importanti, molti dei quali hanno poi raggiunto le vette del calcio professionistico. Per Parolo, iniziare in un contesto così stimolante e strutturato offre la possibilità di apprendere e crescere rapidamente, mettendo in pratica l’esperienza accumulata in anni di Serie A. La sua profonda conoscenza del gioco, unita alla passione e alla dedizione che lo hanno sempre contraddistinto da calciatore, saranno un patrimonio prezioso da trasmettere ai giovani talenti rossoneri. Sarà interessante vedere come Parolo si adatterà a questo nuovo ruolo e quale impronta saprà dare alla sua prima squadra da allenatore.