Baroni acclamato al Filadelfia: la richiesta dei tifosi del Torino all’ex Lazio. Grande l’entusiasmo Granata intorno al nuovo tecnico

Un’accoglienza calorosa per la squadra, una netta contestazione per il presidente. Il primo allenamento a porte aperte del Torino targato Marco Baroni ha messo in scena il doppio sentimento che anima il popolo granata. Al Filadelfia, tempio della storia del club, si sono radunati circa duemila tifosi per abbracciare il nuovo tecnico e i giocatori, ma anche per ribadire la propria sfiducia verso Urbano Cairo.

La giornata è stata un autentico bagno di folla per l’ex Lazio e la squadra. Come raccontato da Tuttosport, l’allenatore è stato il più acclamato: per oltre mezz’ora si è concesso all’affetto dei tifosi, firmando autografi, scattando selfie e scambiando battute. Dagli spalti sono arrivati applausi e cori di incoraggiamento, con una richiesta chiara e ricorrente che suona come un vero e proprio mandato: “Mister, portaci in Europa”. Un segnale inequivocabile di speranza e di fiducia riposta nel nuovo condottiero, chiamato a riportare il Toro a competere per traguardi ambiziosi. L’entusiasmo che circonda il gruppo di lavoro è palpabile, un’iniezione di energia positiva in vista dell’inizio della stagione.

Tuttavia, l’atmosfera festosa si è interrotta bruscamente quando il bersaglio è diventato il vertice della società. Per tutto l’allenamento, infatti, sono proseguiti i cori costanti di contestazione all’indirizzo del presidente Cairo. I tifosi hanno voluto marcare una netta distinzione: pieno e incondizionato sostegno a chi scende in campo e a chi guida la squadra, ma profonda e insanabile frattura con la proprietà. Il campionato del Torino inizia così, con un popolo spaccato a metà: grande amore per la maglia e per i suoi protagonisti, e una dura opposizione alla presidenza che non accenna a placarsi.