Romagnoli Lazio: il difensore rimane un pilastro della squadra, ma per il rinnovo se ne parlerà più avanti

Romagnoli Lazio, nonostante il ruolo fuori di dubbio come leader della squadra, per il rinnovo si aspetta lo sblocco del mercato

Alessio Romagnoli è destinato a rimanere un punto fermo della sua squadra del cuore, la Lazio, anche per la prossima stagione. Il difensore centrale, pilastro della retroguardia biancoceleste, è legato al club da un contratto in scadenza nel giugno 2026, e le due parti stanno attivamente cercando una soluzione per prolungare questo legame ben oltre l’attuale data di termine. Un chiaro segnale della volontà reciproca di proseguire insieme un percorso che ha già dato importanti frutti.

Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, al momento la trattativa per il nuovo accordo con l’ex Milan e Roma non è considerata dalla dirigenza biancoceleste una priorità immediata. Questa decisione non è dettata da una mancanza di stima nei confronti di Romagnoli, ma da una questione ben più pressante che sta assorbendo tutte le energie della società. Tutta l’attenzione del club di Claudio Lotito è infatti convogliata sul risolvere la complessa questione economica che sta attualmente bloccando il mercato in entrata. Fino a quando non saranno superate le restrizioni legate all’indice di liquidità, ogni altra operazione, inclusi i rinnovi contrattuali di spessore, rimane in secondo piano.

La situazione è, dunque, interamente rinviata ai prossimi mesi. L’intenzione della Lazio è chiara: una volta risolti i nodi burocratici e finanziari, si siederanno al tavolo con Romagnoli per proporgli non solo un prolungamento del contratto, ma anche un significativo adeguamento dell’ingaggio. Attualmente, il difensore percepisce circa tre milioni di euro più bonus, e la proposta futura mira a valorizzare ulteriormente il suo status e il suo contributo alla squadra. Questo dimostra quanto la Lazio ritenga Romagnoli un elemento centrale del proprio progetto tecnico, fondamentale per la stabilità della difesa.

La pazienza sarà la chiave in questa fase. La società confida nella volontà del giocatore di restare e nella sua comprensione della delicata situazione attuale. La priorità assoluta è sbloccare il mercato per poter garantire a Maurizio Sarri i rinforzi necessari e programmare la stagione al meglio. Solo allora si potrà procedere con la definizione dei dettagli per il futuro di Alessio Romagnoli, che rimane un tassello imprescindibile per la Lazio che verrà.