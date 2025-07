Lazio, problema liste: tagli eccellenti obbligati. Rischiano in 2 tra loro 5. 19 giocatori Over 22, Sarri chiamato a ridurre la rosa

Non solo il mercato bloccato a tenere banco in casa Lazio. Mentre si attende di capire come e quando si potrà operare in entrata, la società deve risolvere un problema interno: la rosa è troppo ampia. Come riporta Repubblica, il tecnico Maurizio Sarri vuole lavorare con un gruppo ridotto, ma al momento la lista degli Over 22 conta 19 giocatori, due in più rispetto al limite di 17 imposto dai regolamenti. È scattata quindi l’operazione tagli, con due esclusioni eccellenti da definire nelle prossime settimane.

La lente d’ingrandimento è puntata su cinque giocatori, i principali indiziati a lasciare il gruppo. Il primo nome sulla lista dei partenti sembra essere quello del centrocampista Toma Bašić, ormai ai margini del progetto tecnico e primo candidato al taglio. In difesa la situazione è complessa: tra i terzini, Manuel Lazzari è quello con la valigia più pronta, considerato il più sacrificabile nel suo ruolo. Al centro, invece, si valuta la posizione di Samuel Gigot. Le caratteristiche da difensore “roccioso” del francese potrebbero non sposarsi alla perfezione con la filosofia di calcio di Sarri, che stima molto le qualità tecniche di Patric, rendendo Gigot un’alternativa più indietro nelle gerarchie.

Infine, l’attacco, dove si profila un vero e proprio ballottaggio per la permanenza. A giocarsi un posto per il futuro in biancoceleste saranno Matteo Cancellieri e Tijjani Noslin. Entrambi sanno di partire allo stesso livello nelle valutazioni del tecnico e dovranno sfruttare ogni minuto del ritiro estivo per dimostrare di meritare la conferma. Le prossime amichevoli saranno decisive per sciogliere gli ultimi dubbi di Sarri e definire la rosa per la prossima stagione. Per questi cinque giocatori, il tempo stringe.