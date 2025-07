Wimbledon: trionfo di Jannik Sinner! Battuto Alcaraz in quattro set, prima volta per un italiano

Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon: il numero uno del mondo vince per la prima volta sull’erba inglese

Jannik Sinner è nella storia: il tennista altoatesino ha conquistato il torneo di Wimbledon, il più prestigioso al mondo, completando la sua straordinaria ascesa con un trionfo che certifica – se mai ce ne fosse stato bisogno – la sua grandezza. In finale ha battuto Carlos Alcaraz, numero due del ranking, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, in un match che ha ribaltato le attese e i parziali.

Era cominciata male per l’azzurro, avanti 4-2 nel primo set ma poi rimontato da uno scatenato Alcaraz, capace di infilare quattro game consecutivi e aggiudicarsi il parziale per 6-4. Lo spagnolo sembrava in controllo, ma a inizio secondo set ha avuto uno dei suoi passaggi a vuoto che in carriera gli sono costati caro più di una volta: break immediato subìto e palla del contro-break non sfruttata. Da quel momento, la partita è cambiata.

Sinner ha preso in mano il match con la lucidità di un veterano, salendo di livello con il servizio e dominando gli scambi da fondo. Alcaraz, al contrario, ha iniziato a perdere sicurezza, soffrendo soprattutto sul lato del rovescio e faticando a trovare il ritmo nei momenti chiave. Sinner ha vinto secondo e terzo set con lo stesso punteggio, 6-4, con grande solidità mentale e tecnica.

Il quarto set è stato quello della tensione: Alcaraz ha provato il tutto per tutto, ma Sinner non ha tremato. L’ultimo vero brivido è arrivato sul 4-3 e servizio per l’azzurro, quando si è trovato sotto 15-40: due palle break annullate con coraggio e qualità, prima di chiudere con autorità l’incontro.

Wimbledon finisce così in mani italiane per la prima volta nella storia del tennis maschile. Per Jannik è il secondo Slam dell’anno dopo l’Australian Open. Un’impresa leggendaria, che consacra definitivamente il ragazzo di San Candido nell’Olimpo dello sport mondiale.