Sampdoria, Ranieri: «La partita con la Lazio è la più difficile perché sono in forma»

Sampdoria, le parole di Claudio Ranieri sul match contro la Lazio da giocare sabato prossimo all’Olimpico ai microfoni di DAZN

Con le vittorie in tasca contro Napoli e Brescia, la Lazio e la Sampdoria cominciano a prepararsi per la sfida di sabato 17 gennaio allo Stadio Olimpico. Dopo il 5-1 rifilato al Brescia, il mister blucerchiato può allontanarsi per il momento dalla zona retrocessione: ecco cos’ha detto Claudio Ranieri ai microfoni di DAZN:

«Io ho cercato di lavorare sulla psicologia e sull’autostima. Questa era una squadra abituata a fare un buon girone d’andata, essere all’ultimo posto non era facile. Questi tre punti sono molto importanti, ora giocheremo contro la squadra più in forma del campionato. Ora ci aspetta la partita più difficile. Contro la squadra che sta toccando il cielo con un dito. Dall’80’ in poi fanno gol, stravolgono i risultati. Sarà una partita difficile. Non guardo la classifica ora, la guarderò negli ultimi due mesi. Mi sono già messo dietro la partita di oggi e penso alla Lazio.»