Fabiani, ds Salernitana: «Maistro intuizione di tutti. Multiproprietà? Lotito felicissimo in caso di A…»

Il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, ha parlato della multiproprietà e si è espresso su un’eventuale cessione della società

Angelo Fabiani si è espresso ai microfoni di Radio Mpa toccando molti temi che coinvolgono anche il mondo Lazio. In primis ha parlato del giovane Maistro in prestito alla Salernitana: «Maistro lo abbiamo messo noi a disposizione dello staff tecnico e il mister ci ha detto che era adatto alla nostra rosa. Evidentemente abbiamo avuto ragione tutti noi».

MULTIPROPRIETÀ – «Sognare non costa nulla. Solo chi non vuol capire non capisce. La Salernitana ha due azionisti, questo non vieta minimamente di arrivare in serie A: loro sarebbero i primi ad esserne contenti. Ci sarà tempo a disposizione, sei mesi, per poter regolarizzare tale posizione. Possono accadere tante cose, come un cambio normativa: è una regola alquanto stupida, la cultura del sospetto andrebbe accantonata».