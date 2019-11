Lazio-Lecce, ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Lazio-Lecce, ecco dove vedere il match tra i ragazzi di Inzaghi e la compagine dell’ex Liverani

Un ultimo sforzo per i biancocelesti prima della pausa per le Nazionali. Domenica all’Olimpico arriva il Lecce nella gara in programma alle ore 15:00. I biancocelesti sfideranno la squadra di Liverani che viene da un momento molto positivo.

Per chi non potrà andare allo stadio il match sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Calcio (canale 252). Sugli stessi canali, tramite l’app di SkyGo sarà possibile vedere il match anche su smartphone, tablet e pc. Per la visione è necessario essere abbonati alla piattaforma con abbonamento che include il pacchetto calcio.