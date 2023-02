Salernitana-Lazio, i precedenti tra Sousa e Sarri: i dettagli

Salernitana-Lazio, domenica a Salerno si sfideranno Paulo Sousa e Sarri e i due allenatori si affronteranno per la quinta volta

Domenica pomeriggio a Salerno non andrà in scena solo la sfida tra la Salernitana e la Lazio, ma anche il confronto tra Paulo Sousa e Maurizio Sarri. Quello di domenica sarà il sesto match tra i due allenatori e il bilancio è nettamente favorevole al tecnico toscano, visto che in cinque match ha ottenuto tre vittorie e pareggiate due. Mentre tra Sousa e la Lazio è di due vittorie e due sconfitte.