Sabatini punge Lotito: «Fa bene le cose difficili e sbaglia le cose facili. Scudetto? È plausibile»

Walter Sabatini analizza il momento della squadra di Gennaro Gattuso nell’intervista a Quotidiano Nazionale. L’ex dirigente non esclude la conquista dello scudetto e critica Lotito per la gestione del rapporto con la tifoseria

La Lazio continua a far parlare di sé non soltanto per i risultati ottenuti sul terreno di gioco, ma anche per la particolare situazione che coinvolge la società e la tifoseria. A intervenire sul momento dei biancocelesti è stato Walter Sabatini, ex direttore sportivo del club capitolino, protagonista di una lunga intervista concessa a Quotidiano Nazionale e pubblicata domenica 15 novembre 2026. Il dirigente ha affrontato diversi argomenti, soffermandosi soprattutto sul rapporto tra il presidente Claudio Lotito e i sostenitori laziali. Non sono mancate considerazioni sulle ambizioni della formazione allenata da Gennaro Gattuso, protagonista di un avvio di stagione sorprendente. Sabatini, in particolare, ha lasciato aperta la possibilità di una corsa allo scudetto, sottolineando come il clima di accerchiamento possa trasformarsi in una motivazione importante per il gruppo.

Sabatini critica Lotito: «Fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili»

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda il presidente della Lazio, Claudio Lotito, al centro delle contestazioni di una parte della tifoseria biancoceleste. Interrogato sull’apparente contraddizione tra i risultati ottenuti dal patron e il difficile rapporto con i sostenitori, Walter Sabatini ha espresso un giudizio particolarmente diretto.

SUL RAPPORTO TRA LOTITO E I TIFOSI – «No, perché fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili. Come il rapporto con i tifosi».

Una considerazione che mette in evidenza uno degli aspetti più discussi della gestione societaria. Secondo l’ex dirigente, Lotito sarebbe capace di affrontare situazioni complesse dal punto di vista amministrativo e sportivo, ma incontrerebbe maggiori difficoltà nella costruzione di un rapporto positivo con l’ambiente.

Una valutazione che riconosce implicitamente le capacità gestionali del presidente, senza rinunciare a sottolinearne i limiti nella comunicazione con la piazza.

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Sabatini e il rapporto con la tifoseria: un nodo ancora da risolvere

Le parole di Walter Sabatini arrivano in un momento particolare per la società capitolina. Nonostante il rendimento positivo della squadra di Gennaro Gattuso, il rapporto tra la presidenza e una parte della tifoseria continua a essere caratterizzato da tensioni.

Le contestazioni nei confronti di Claudio Lotito hanno accompagnato anche questa fase della stagione, evidenziando come i risultati sportivi non abbiano cancellato completamente le divergenze.

Il dirigente ha individuato proprio nella gestione del rapporto con i sostenitori una delle principali criticità. Non è la prima volta che Sabatini affronta questo argomento. Anche in precedenti interviste aveva riconosciuto i meriti del presidente nella gestione della società, invitandolo però a dimostrare maggiore attenzione verso il pubblico biancoceleste. Una posizione che distingue il giudizio sulle capacità dirigenziali da quello sulla relazione con la tifoseria.

Lazio, Sabatini apre al sogno scudetto: «Con la sindrome di accerchiamento si possono fare miracoli»

La parte più sorprendente dell’intervista riguarda le possibilità della Lazio di competere per la conquista dello scudetto. Di fronte alla domanda sulle ambizioni della formazione biancoceleste, Sabatini non ha escluso uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava difficilmente immaginabile.

SULLO SCUDETTO DELLA LAZIO – «No, è plausibile. Con la sindrome di accerchiamento si possono fare miracoli».

Una risposta che testimonia la considerazione dell’ex dirigente per il percorso intrapreso dalla squadra. Secondo Sabatini, il clima di pressione esterna potrebbe contribuire a rafforzare lo spirito del gruppo, trasformando le difficoltà ambientali in una motivazione aggiuntiva.

La sua riflessione non rappresenta una previsione certa sulla conquista del titolo, ma una valutazione delle possibilità della formazione biancoceleste. Il dirigente ritiene che, in determinate circostanze, una squadra possa trovare energie ulteriori proprio nella volontà di reagire alle critiche e alle difficoltà.