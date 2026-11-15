Belgio Italia, tutti i numeri della sfida! 27 precedenti e un bilancio tutto a tinte azzurre

Belgio Italia, la storia sorride agli Azzurri: 17 vittorie in 27 sfide e il mito di quel 6-1 nel 1938! Ecco cosa rivelano i dati

L’onda lunga del prestigioso successo conquistato per 3-1 contro la Francia spinge la rappresentativa dell’Italia verso una nuova e affascinante notte di grande calcio internazionale.

La squadra azzurra è infatti volata a Bruxelles per affrontare i padroni di casa del Belgio nel match valido per il sesto turno del Girone A, con il fischio d’inizio programmato per le ore 20:45 di quest’oggi.

Un test probante sul rettangolo verde, utile per confermare i progressi visti nelle ultime uscite e per consolidare le ambizioni di primato in un girone altamente competitivo.

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La tradizione storica e i precedenti tra Italia e Belgio

L’incontro odierno si inserisce in una rivalità calcistica di grande fascino e ricca di fascino storico tra due delle Nazionali più rappresentative del panorama europeo. Se si considerano tutte le sfide ufficiali disputate finora, amichevoli comprese, il bilancio sorride nettamente alla selezione tricolore.

L’Italia e il Belgio si sono incrociate ben 27 volte nel corso degli anni: gli azzurri hanno festeggiato il successo in 17 occasioni, a fronte di 5 pareggi e altrettante 5 sconfitte complessive rimediate contro i Diavoli Rossi. Numeri importanti che confermano la superiorità statistica della compagine italiana.

Il record storico e la vittoria con il massimo scarto sul Belgio

Tra i numerosi capitoli scritti nella storia dei confronti diretti, negli archivi della federazione resta scolpito un precedente memorabile che detiene ancora oggi il primato per la vittoria con il margine più ampio.

Il trionfo per 6-1 maturato in amichevole datata 15 maggio 1938 rappresenta infatti la vittoria con il più ampio scarto registrata dalla Nazionale nei confronti del Belgio.

Una pagina d’altri tempi che testimonia come la tradizione sorrida storicamente agli azzurri, sebbene ogni partita sul campo riservi insidie e dinamiche sempre nuove da decifrare!

Le ambizioni di classifica e la concentrazione per il match di stasera

La tensione agonistica è alle stelle nel ritiro della squadra, consapevole che la sfida in terra belga metterà in palio punti pesantissimi per il cammino nel girone.

Lo staff tecnico e i calciatori sono pronti a dare battaglia sul rettangolo verde per confermare la bontà del proprio percorso di crescita.

La dirigenza federale segue con grande attenzione l’evolversi della situazione, fiduciosa che la spinta emotiva della splendida prova offerta a San Siro possa accompagnare l’Italia verso un’altra prestazione di spessore assoluto in questa delicata trasferta internazionale.