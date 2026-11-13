 Lazio, scatta l'operazione rinnovi! La società al lavoro sul futuro dei giocatori in scadenza nel 2027/28
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Lazio, scatta l’operazione rinnovi! La società al lavoro sul futuro dei giocatori in scadenza nel 2027/28

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Published 3 minuti fa il 13 Novembre 2026
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Lazio, è l’ora delle scelte. Al via il piano rinnovi: i 2027 al bivio tra permanenza e addio. Permane più la seconda opzione. Ecco cosa emerge sul tema

Il futuro societario e tecnico della compagna biancoceleste si tinge di riflessioni profonde e programmazione mirata, con la dirigenza capitolina impegnata a tracciare la rotta in vista delle prossime finestre di trattative!

Come riportato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito e il Ds Angelo Fabiani stanno dando assoluta priorità alle scadenze di contratto previste per il 2027 e il 2028, separando nettamente i profili destinati a lasciare Formello da quelli che continueranno a legare il proprio percorso agonistico alla maglia della Lazio.

Una pianificazione strategica rigorosa, pensata per ottimizzare i costi e garantire al tecnico Gennaro Gattuso una rosa altamente competitiva e funzionale sul campo.

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La lista dei partenti e la situazione dei 2027 nella Lazio

Le strategie di mercato del club delineano una linea di demarcazione netta tra i calciatori considerati centrali nel progetto tecnico e quelli inseriti nella lista dei cosiddetti depennabili, con scadenze fissate al 2027. Di questo gruppo fanno parte tre elementi storici come Danilo Cataldi, Manuel Lazzari e Luca Pellegrini, oltre al caso particolare rappresentato da Matteo Cancellieri.

Per quanto riguarda Cataldi, il trentaduenne paga vecchi attriti e contrapposizioni con la presidenza, con una possibile pista che porta direttamente al Bologna di Raffaele Palladino già per il mercato di gennaio o a parametro zero in estate.

Sorte simile per Lazzari, vicino all’addio già nell’agosto 2025 e bloccato allora per l’indice di mercato, ma chiuso adesso dall’esplosione di Floriani e dalla presenza di Adam Marusic.

Il terzo esubero annunciato è Pellegrini, penalizzato da un ingaggio pesante e chiuso dall’arrivo di Pedraza, pronto a valutare nuove sistemazioni per non liberarsi a zero a fine stagione. Discorso a parte per Cancellieri, cercato in estate da Parma e Fiorentina, ma trattenuto a sorpresa dal veto di Gennaro Gattuso, con cui si potrebbe intavolare un dialogo per il prolungamento!

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I rinnovi dei 2028 e la programmazione futura della Lazio

Superata la sezione dei partenti, la pianificazione dirigenziale si sposta con decisione sui contratti in scadenza nel 2028, anno che apre le porte a una nuova era di stabilità tecnica. Ad aprire ufficialmente la pista dei prolungamenti è stato il rinnovo di Floriani fino al 2031.

In seguito abbiamo Gustav Isaksen, Dele-Bashiru e Nicolò Rovella. Proprio per quest’ultimo sono previsti contatti a breve per rilanciarne il ruolo dopo una stagione complessa e sottotono.

Nel pacchetto delle scadenze 2028 figura anche Diogo Leite, per il quale la società detiene un’opzione biennale a proprio favore, mentre il già citato Marusic vede un prolungamento automatico fino al 2029 legato al raggiungimento delle dieci presenze nella stagione 2027-28.

Le prospettive tecniche e la gestione della rosa per Gennaro Gattuso

Il lavoro condotto da Claudio Lotito e Angelo Fabiani punta a blindare il patrimonio tecnico della Lazio sgomberando il terreno da equivoci contrattuali e cessioni a parametro zero.

L’allenatore Gennaro Gattuso segue da vicino le evoluzioni delle trattative, consapevole che la quadratura del cerchio passerà inevitabilmente attraverso un mercato di gennaio dinamico e mirato.

La dirigenza biancoceleste intende completare la ristrutturazione dell’organico per assicurare al gruppo la necessaria serenità e continuità di rendimento, gettando solide fondamenta per il futuro sportivo del club capitolino.

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