Zaccagni e Tavares: domani gli esami decisivi! Gattuso attende risposte, le ultime sui tempi di recupero

Lunedì 16 novembre nuovi controlli per Mattia Zaccagni, Nuno Tavares e Davide Frattesi. Il capitano spera di tornare contro il Torino, mentre per il portoghese resta da verificare l’entità della lesione muscolare

La Lazio si prepara a vivere una giornata particolarmente importante sul fronte degli infortuni. Lunedì 16 novembre sono infatti previsti nuovi esami strumentali per Mattia Zaccagni, Nuno Tavares e Davide Frattesi, tre giocatori sui quali Gennaro Gattuso spera di poter contare nuovamente nelle prossime settimane. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo staff medico biancoceleste vuole approfondire le rispettive condizioni fisiche per individuare con maggiore precisione l’entità dei problemi muscolari e stabilire i possibili tempi di recupero. Le situazioni dei tre calciatori sono differenti e richiederanno valutazioni specifiche. Se per il capitano filtra un cauto ottimismo, soprattutto in vista della trasferta contro il Torino, maggiori attenzioni sono rivolte al terzino portoghese, fermatosi durante la partita contro il Napoli.

Zaccagni verso nuovi controlli: il capitano spera di tornare contro il Torino

Una delle situazioni maggiormente monitorate riguarda Mattia Zaccagni, costretto a fermarsi dopo il problema fisico accusato durante la sfida contro il Cagliari. Il capitano biancoceleste aveva riportato un trauma muscolare, ma nei giorni successivi era emerso anche il sospetto di un possibile stiramento.

Proprio per chiarire questo aspetto, il giocatore sarà sottoposto a nuovi accertamenti nella giornata di domani. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, le sensazioni attuali lasciano spazio a un moderato ottimismo. L’ipotesi è quella di un recupero in vista della trasferta contro il Torino, anche se l’eventuale rientro potrebbe avvenire inizialmente dalla panchina.

Il calciatore ha già ripreso a svolgere alcune attività sul campo, un segnale incoraggiante che dovrà comunque trovare conferma negli esiti degli esami. Per Gattuso, il ritorno di Zaccagni rappresenterebbe una notizia importante, considerando il peso del capitano negli equilibri offensivi della squadra.

Tavares sotto osservazione: un mese di stop dopo l’infortunio di Napoli?

Diversa la situazione di Nuno Tavares, fermatosi durante la trasferta dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Il laterale portoghese ha accusato un problema muscolare che ha reso necessario interrompere la sua attività agonistica.

Dopo l’infortunio, il giocatore ha proseguito le cure in Portogallo, seguendo un programma finalizzato al recupero. Le prime valutazioni avevano indicato una possibile assenza di circa un mese, ma si tratta di una previsione che dovrà essere confermata dagli ulteriori controlli.

Gli esami previsti per lunedì serviranno proprio a comprendere come stia evolvendo la lesione e a individuare i tempi necessari prima del ritorno agli allenamenti. Lo staff medico valuterà anche la risposta del muscolo alle terapie effettuate nelle ultime settimane. La priorità rimane evitare accelerazioni che possano compromettere il recupero del calciatore. In attesa del rientro di Tavares, Alfonso Pedraza rappresenta una delle principali alternative sulla corsia sinistra.

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Gattuso attende risposte dall’infermeria: le prossime partite saranno decisive

Il recupero degli infortunati rappresenta una delle principali priorità della Lazio in vista della ripresa del campionato. La formazione biancoceleste sarà impegnata contro il Lecce il 21 novembre, prima di affrontare il Torino in trasferta il 28 novembre.

Due appuntamenti nei quali Gennaro Gattuso spera di poter contare sul maggior numero possibile di giocatori. Oltre alle condizioni di Zaccagni, Tavares e Frattesi, restano da monitorare anche Josip Šutalo e Adam Marušić, per i quali saranno necessari ulteriori giorni prima di definire con precisione l’entità dei rispettivi problemi.

Il tecnico dovrà quindi preparare le prossime gare tenendo conto delle indisponibilità, senza rinunciare alla possibilità di recuperare progressivamente alcuni elementi fondamentali. La giornata di lunedì 16 novembre sarà un passaggio cruciale per l’infermeria della Lazio. Gli esami di Zaccagni, Tavares e Frattesi permetteranno di chiarire tre situazioni differenti e di programmare con maggiore precisione i rispettivi rientri.