La Lazio pensa al prolungamento per Gattuso! L’allenatore rimanda ogni discorso al nuovo anno

Lazio, piano rinnovi allargato all’allenatore! Il club vuole blindare Gennaro Gattuso, ma il tecnico rinvia il tavolo a gennaio

Il lavoro sul campo regala certezze e risultati importanti, ma le questioni extracampo e le strategie societarie tengono banco nel quartier generale biancoceleste. Non soltanto la programmazione legata all’organico dei calciatori, ma sul tavolo della dirigenza della Lazio c’è soprattutto il futuro della panchina e la situazione contrattuale dell’allenatore.

Il tecnico calabrese sta attentamente riflettendo sui prossimi passi della propria avventura capitolina, mentre la società si muove per blindare il proprio punto di riferimento tecnico in vista delle prossime stagioni sportive.

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Gli incontri e la proposta di prolungamento per Gennaro Gattuso nella Lazio

La stima e la centralità del progetto tecnico guidato dall’ex campione del mondo hanno spinto i vertici societari a muoversi con largo anticipo per blindare il rapporto professionale.

Il presidente Claudio Lotito e il Direttore sportivo Angelo Fabiani hanno avviato i primi contatti esplorativi per estendere l’accordo, valutando un prolungamento che porterebbe la scadenza del contratto fino al 2029.

L’attuale intesa prevede una base fissa pari a 1,2 milioni di euro a stagione, con annessa un’opzione di rinnovo legata al raggiungimento del dodicesimo posto che estenderebbe il vincolo fino al 2028.

Le sirene europee e la priorità dello staff tecnico per Gennaro Gattuso

Nonostante le lusinghe e l’interessamento concreto proveniente da alcuni importanti club d’Europa che hanno iniziato a monitorare la situazione, l’allenatore della Lazio non ha alcuna fretta di sedersi al tavolo delle trattative per chiedere un adeguamento economico personale, rivela Il Messaggero.

La vera priorità del tecnico calabrese riguarda i suoi 9 collaboratori: i circa 700mila euro complessivi attualmente suddivisi tra i membri dello staff non vengono ritenuti una cifra adeguata per rendere giustizia alla qualità del lavoro svolto quotidianamente sul rettangolo verde. Per questo motivo, Gennaro Gattuso ha deciso di prendere tempo, rimandando ogni discorso ufficiale sul rinnovo almeno al mese di gennaio.

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Le strategie di mercato e le condizioni future per la Lazio

La decisione di posticipare le firme non è dettata unicamente da questioni economiche legate ai collaboratori, ma si intreccia indissolubilmente con le ambizioni future del club e le garanzie tecniche richieste dalla panchina.

Il tecnico intende valutare con estrema attenzione le reali intenzioni della dirigenza in sede di trattative, desiderando capire con esattezza quale identità avrà la Lazio e quali saranno le mosse operative sul mercato invernale per rinforzare la rosa.

Soltanto dopo aver ricevuto rassicurazioni concrete sulle prospettive di crescita della squadra, il mister accetterà di discutere il futuro a lungo termine, confermando la totale dedizione agli obiettivi sportivi della compagine biancoceleste sul campo.