Lazio, settore giovanile da applausi: impresa dell’Under 18 contro l’Inter, e successo della Primavera

Settore giovanile Lazio, weekend ricco di gol e successi: i biancocelesti brillano dall’Under 14 alla Primavera, ma arriva anche una battuta d’arresto

Fine settimana ricco di soddisfazioni per il settore giovanile della Lazio, protagonista di risultati importanti nei diversi campionati. Spiccano soprattutto il successo esterno dell’Under 18 contro l’Inter, la vittoria della Primavera sul Sassuolo e il percorso impeccabile delle due formazioni Under 14. L’unica nota negativa arriva dall’Under 17, fermata dalla Juve Stabia.

Under 18, colpo sul campo dell’Inter: Elena trascina i biancocelesti

Prestazione di grande spessore per la Lazio Under 18 allenata da Cristiano Lombardi, capace di imporsi per 3-1 sul campo dell’Inter. I biancocelesti conquistano tre punti preziosi grazie alla rete di Iovane e alla doppietta di Elena, assoluto protagonista della sfida.

Un risultato che permette alla formazione capitolina di guadagnare terreno in classifica e portarsi ad appena un punto dalla zona playoff. Un successo importante anche per il morale, arrivato contro un’avversaria prestigiosa.

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Per la Primavera arriva un tris contro il Sassuolo

Sorride anche la Lazio Primavera di Francesco Punzi, che supera il Sassuolo per 3-1 davanti al proprio pubblico. A decidere l’incontro sono le marcature di Ferrante, Eone e Gatto, mentre per gli emiliani va a segno Kulla. Una vittoria significativa per i giovani aquilotti, che confermano le proprie qualità offensive e conquistano un risultato positivo contro la formazione neroverde.

Under 17, arriva lo stop contro la Juve Stabia

Si interrompe invece la serie positiva della Lazio Under 17 guidata da Alessio Fazi. Dopo quattro risultati utili consecutivi, i classe 2010 vengono sconfitti dalla Juve Stabia.

Al Centro Sportivo La Borghesiana gli ospiti si impongono per 2-0, infliggendo ai biancocelesti la seconda sconfitta stagionale. Una battuta d’arresto che interrompe il buon momento della squadra, chiamata ora a reagire nei prossimi appuntamenti.

Under 14 Pro, goleada impressionante: dodici reti alla Sambenedettese

Continua a viaggiare a punteggio pieno la Lazio Under 14 Pro di Matteo Grassi. I giovani biancocelesti travolgono la Sambenedettese con un clamoroso 12-0, conquistando la terza vittoria in altrettante giornate.

Tra i protagonisti figurano Kone, autore di una tripletta, Bruno e Bacchiocchi, entrambi a segno due volte. Nel tabellino compaiono anche Damiani, Cavaliere e Nardi, oltre a un’autorete avversaria. La Lazio mantiene così il primato in classifica, confermando un avvio di campionato estremamente positivo.

Under 14 Regionali, settima vittoria consecutiva e primato consolidato

Percorso perfetto anche per l’altra formazione Under 14, allenata da Igor Spiridigliozzi. Nel campionato Regionali Eccellenza, i biancocelesti conquistano la settima vittoria consecutiva battendo la Petriana per 5-1. A firmare il successo sono De Francesco, Brancato, Afondo Delgado e Vollaro, quest’ultimo autore di una doppietta.

Fine settimana senza impegni ufficiali, infine, per Lazio Under 15 e Under 16, entrambe ferme per la sosta dei rispettivi campionati.

Il bilancio complessivo del vivaio biancoceleste resta dunque positivo: quattro vittorie nelle cinque gare disputate, con l’impresa dell’Under 18 a Milano e la continuità delle due Under 14 a rappresentare i risultati più significativi del weekend.