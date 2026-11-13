Idea Cataldi per il centrocampo del Bologna! Palladino chiede un rinforzo in mediana

Bologna a caccia di un mediano, spunta Cataldi! Il club rossoblù guarda alla Lazio per rinforzare la linea di Palladino

Il campionato di Serie A è momentaneamente fermo per lasciare spazio agli impegni delle selezioni Nazionali, ma dietro le quinte i club programmano le mosse strategiche in vista della prossima sessione di trattative. In casa Bologna la pianificazione è già entrata nel vivo, con la consapevolezza che la rosa necessita di un innesto mirato in mezzo al campo.

Come evidenziato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Corriere dello Sport, la dirigenza emiliana ha deciso di accelerare i tempi per regalare all’allenatore il rinforzo sfumato durante la scorsa estate, garantendo così alternative di spessore per affrontare la seconda parte della stagione ai massimi livelli agonistici.

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Le strategie e il rinforzo sicuro a centrocampo per il Bologna

Le manovre impostate dall’area tecnica felsinea non ammettono tentennamenti e seguono una linea programmatica ben precisa. Stando a quanto evidenziato, la società ha stabilito che un nuovo centrocampista arriverà a prescindere dalle eventuali cessioni che verranno definite nelle prossime settimane.

Sartori e Di Vaio stanno monitorando con estrema attenzione diversi profili di prospettiva e di sicuro affidamento internazionale, scandagliando con meticolosità i campionati di Belgio, Olanda e Francia, senza però tralasciare piste altrettanto suggestive all’interno dei confini nazionali!

I nomi italiani sulla lista del Bologna: Danilo Cataldi, Warren Bondo e Christian Ordonez

Il casting per rinforzare la mediana a disposizione di Raffaele Palladino vede in pole position alcuni profili particolarmente graditi al tecnico. Il primo nome sulla lista è quello di Danilo Cataldi, estimato fortemente dall’allenatore per averlo già avuto alle proprie dipendenze alla Fiorentina, un’operazione resa ancor più accessibile dal contratto in scadenza a giugno con la Lazio.

La seconda pista conduce direttamente a Warren Bondo, centrocampista classe 2003 che ha già lavorato con Raffaele Palladino ai tempi del Monza e attualmente in forza al Milan. Infine, il terzo nome cerchiato in rosso dai dirigenti del Bologna è quello di Christian Ordonez, giovane classe 2004 di proprietà del Parma.

La programmazione invernale e le ambizioni del Bologna

La caccia al nuovo mediano rappresenta la priorità assoluta per consolidare la competitività della squadra e offrire alternative di alto livello allo staff tecnico.

La sinergia della dirigenza garantirà una scelta ponderata per individuare il tassello ideale da inserire nello scacchiere tattico. L’idea è muoversi con tempestività per sbaragliare la concorrenza e assicurarsi il profilo perfetto, confermando le grandi ambizioni del club emiliano in vista della ripresa del campionato e del successivo mercato di gennaio.