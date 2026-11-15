Calciomercato Lazio, spunta Ebu Bekir Is: chi è il talento dell’Eintracht che piace ai biancocelesti!

Occhi puntati su Ebu Bekir Is, centrocampista classe 2008 dell’Eintracht Francoforte. Dalla crescita nel settore giovanile tedesco al debutto da record contro la Roma: carriera, caratteristiche tecniche e situazione contrattuale

La Lazio guarda al futuro e continua a monitorare giovani talenti del panorama europeo. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza biancoceleste ci sarebbe quello di Ebu Bekir Is, centrocampista classe 2008 di proprietà dell’Eintracht Francoforte, attualmente impegnato con la seconda squadra del club tedesco. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il 14 novembre, la società capitolina avrebbe manifestato interesse per il giocatore, seguito anche dallo Sporting Braga. Un profilo interessante per età, caratteristiche tecniche e percorso di crescita, considerando che il giovane mediano ha già avuto l’opportunità di debuttare tra i professionisti in Europa League, diventando il più giovane esordiente nella storia dell’Eintracht. Ma chi è Ebu Bekir Is e quali qualità potrebbero renderlo un investimento per la Lazio?

Chi è Ebu Bekir Is: il talento classe 2008 cresciuto nell’Eintracht

Ebu Bekir Is è nato il 1° ottobre 2008 e ha compiuto 18 anni da poche settimane. Il centrocampista possiede la doppia cittadinanza tedesca e turca e rappresenta la Germania a livello giovanile. Il suo percorso calcistico è strettamente legato all’Eintracht Francoforte, società nella quale è approdato nel 2018, entrando a far parte della formazione Under 11.

Da quel momento ha attraversato le diverse categorie del settore giovanile, distinguendosi per personalità e capacità di adattamento. Nella stagione 2023/2024, nonostante fosse ancora sotto età, ha collezionato 23 presenze nel campionato Under 17, conquistando progressivamente maggiore spazio.

L’annata successiva è arrivata la promozione nell’Under 19, accompagnata dalle prime esperienze con la seconda squadra. Il giovane centrocampista ha continuato ad attirare l’attenzione dello staff tecnico, fino a ottenere l’opportunità di allenarsi anche con i giocatori della prima squadra.

Is ha già scritto la storia: l’esordio da record contro la Roma

Uno dei momenti più importanti della carriera di Ebu Bekir Is risale al 30 gennaio 2025. In quella occasione, il centrocampista è stato protagonista di un debutto storico durante la partita di Europa League tra Roma ed Eintracht Francoforte, disputata allo stadio Olimpico.

Il giovane tedesco è entrato all’84° minuto al posto di Farès Chaïbi, facendo il proprio esordio tra i professionisti a soli 16 anni e 121 giorni. Un traguardo che lo ha reso il più giovane calciatore nella storia dell’Eintracht a scendere in campo con la prima squadra.

La partita si è conclusa con il successo della Roma per 2-0, ma quella serata è rimasta particolarmente significativa per il talento tedesco. Il club di Francoforte ha successivamente celebrato il suo percorso, sottolineando il valore di un ragazzo cresciuto nel proprio vivaio e già capace di confrontarsi con il calcio internazionale. Un’esperienza che rappresenta un elemento importante anche nella valutazione di eventuali club interessati al suo cartellino.

Le caratteristiche di Ebu Bekir Is: intelligenza tattica e qualità in regia

Dal punto di vista tecnico, Ebu Bekir Is è un centrocampista prevalentemente difensivo, alto circa 1,79 metri e di piede destro. Il suo ruolo naturale è quello di mediano davanti alla difesa, ma può essere utilizzato anche in una posizione più centrale.

Tra le caratteristiche maggiormente apprezzate ci sono la capacità di leggere le situazioni di gioco e l’attenzione nella gestione del pallone. Non si tratta soltanto di un elemento destinato al recupero della sfera, ma di un centrocampista che può partecipare alla costruzione della manovra. In occasione del rinnovo contrattuale del novembre 2024, l’Eintracht aveva evidenziato proprio le qualità del giovane talento.

Nino Berndroth, responsabile della pianificazione delle rose giovanili del club, aveva sottolineato le sue capacità nelle situazioni con e senza pallone, oltre all’intelligenza tattica e alla gestione del rischio. Caratteristiche che potrebbero renderlo interessante per una squadra alla ricerca di prospetti da sviluppare nel medio-lungo periodo.

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Ebu Bekir Is può essere un investimento per il futuro

Il nome di Ebu Bekir Is si inserisce tra i possibili profili da seguire per il futuro del centrocampo biancoceleste. La giovane età, l’esperienza maturata nel settore giovanile dell’Eintracht e il debutto in una competizione europea rappresentano elementi interessanti per una valutazione tecnica.

La Lazio potrebbe considerarlo un’opportunità per investire su un giocatore ancora in fase di crescita, senza necessariamente immaginarlo come un rinforzo immediato per la formazione di Gennaro Gattuso. Molto dipenderà dalle strategie della società, dalla concorrenza internazionale e dalla posizione dell’Eintracht.

Il classe 2008 ha già raggiunto un traguardo storico con il club tedesco, ma il suo percorso è soltanto all’inizio. La Lazio osserva con attenzione, mentre il futuro del giovane centrocampista resta tutto da definire.