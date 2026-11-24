Ex Lazio, Matias Vecino torna sulla sfida dell’Olimpico che regalò all’Inter la qualificazione in Champions League nel 2018. Il centrocampista uruguaiano ricorda anche il ritorno a San Siro con la maglia biancoceleste

Per i tifosi della Lazio il 20 maggio 2018 rimane una delle serate più amare della recente storia biancoceleste. Per Matias Vecino, invece, quella partita rappresenta uno dei momenti più importanti della sua carriera. Il centrocampista uruguaiano, che qualche anno più tardi avrebbe indossato proprio la maglia della Lazio, è tornato sull’argomento nel corso di una lunga intervista concessa a Gianlucadimarzio.com. L’ex biancoceleste ha ripercorso le tappe della sua esperienza all’Inter, soffermandosi sulla rimonta dell’Olimpico che consentì ai nerazzurri di tornare in Champions League dopo sei anni.

Ex Lazio, Vecino ricorda lo spareggio Champions del 2018

Alla squadra allora allenata da Simone Inzaghi sarebbe bastato un pareggio per conquistare il quarto posto. I biancocelesti, peraltro, erano riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-1, prima di subire la rimonta nerazzurra nelle battute conclusive dell’incontro.

Vecino ha riconosciuto la superiorità della Lazio per buona parte della gara, individuando nel rigore concesso all’Inter e nella successiva espulsione di Senad Lulic i due episodi che cambiarono l’inerzia della partita.

LAZIO-INTER DEL 2018 – «Avevamo perso la partita precedente contro il Sassuolo, a San Siro. Sapevamo che sarebbe stata difficile, la Lazio stava molto bene e le sarebbe bastato un pareggio. Loro hanno giocato meglio di noi, soprattutto nel primo tempo. Siamo andati in svantaggio, poi abbiamo pareggiato ma loro sono tornati avanti. Poi è cambiato tutto con il rigore e l’espulsione di Lulic. Penso che da quel momento la partita si sia girata a nostro favore. Abbiamo iniziato a sentire davvero che potevamo portarla a casa e probabilmente anche loro hanno avuto la sensazione di poterla perdere».

Ex Lazio, il gol di Vecino che cambiò il destino delle due squadre

Quel colpo di testa dell’uruguaiano costrinse la Lazio ad accontentarsi dell’Europa League, nonostante un campionato disputato ad altissimo livello.

I biancocelesti avevano trascorso gran parte della stagione nelle posizioni valide per la qualificazione alla Champions League, salvo ritrovarsi fuori dalle prime quattro proprio all’ultima giornata, a parità di punti con l’Inter.

Curioso pensare che, quattro anni dopo quella serata, sarebbe stato proprio Vecino a trasferirsi a Formello, ritrovando sulla panchina biancoceleste Maurizio Sarri, suo allenatore ai tempi dell’Empoli.

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Ex Lazio, Vecino e il ritorno a San Siro nel giorno della seconda stella dell’Inter

Nel corso dell’intervista è emerso anche un altro ricordo legato alla sua esperienza nella Capitale. Parlando dello scudetto conquistato con Antonio Conte nella stagione 2020/21, Vecino ha ricordato la particolarità dei festeggiamenti, condizionati dalle restrizioni dovute alla pandemia.

L’uruguaiano ha poi raccontato le sensazioni provate nel maggio del 2024, quando tornò a San Siro da avversario, proprio con la maglia della Lazio, nel giorno della festa nerazzurra per la seconda stella.

SCUDETTO E RITORNO A SAN SIRO – «Ricordo che abbiamo festeggiato con la gente fuori, nel parcheggio di San Siro. Ho ancora qualche video di quei momenti. Poi sono andato con la maglia della Lazio quando hanno festeggiato la seconda stella, ed è stato bellissimo. Il nostro trionfo è stato diverso, ma resta sempre uno Scudetto, il risultato di una stagione di lavoro».

Quella partita, disputata il 19 maggio 2024, si concluse sull’1-1, con la rete di Daichi Kamada per i biancocelesti e il pareggio nel finale di Denzel Dumfries.

Due ricordi, dunque, che legano inevitabilmente il percorso italiano di Vecino alla storia recente di Lazio e Inter, vissuta dall’uruguaiano su entrambe le sponde.