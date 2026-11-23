Lazio, Gattuso ha conquistato tutti! Il suo contratto scadrà a giugno prossimo ma prevede anche un rinnovo automatico di un altro anno. Lotito intende blindarlo per un’ulteriore stagione con adeguamento dell’ingaggio

La Lazio ha ritrovato entusiasmo, identità e risultati grazie alla cura di Gennaro Gattuso. Arrivato in un contesto estremamente delicato, segnato dalle scorie della deludente stagione passata, dalla bruciante eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova nonché dalle proteste dei tifosi contro Lotito, l’allenatore calabrese è riuscito in poco tempo a ricompattare uno spogliatoio sfiduciato e a riaccendere la passione della piazza.

Infatti i biancocelesti continuano a vincere e a convincere sul campo, trasformando le difficoltà iniziali in una solidità che sorprende addetti ai lavori e tifosi.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

L’effetto Gattuso trasforma la Lazio: spogliatoio unito e vittoria col Lecce

Il segreto della rinascita capitolina risiede soprattutto nella gestione umana del gruppo. Come sottolineato dallo stesso Gattuso al termine dell’ultimo turno di campionato vinto contro il Lecce, la squadra è diventata una vera e propria “famiglia”. Un legame profondo che si riflette nell’abnegazione tattica e nello spirito di sacrificio mostrato in ogni partita.

L’ex commissario tecnico dell’Italia ha saputo toccare le corde giuste, restituendo autostima ai singoli e costruendo un collettivo coeso che ora guarda al prosieguo della stagione con rinnovate ambizioni.

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Rinnovo contratto Lazio: la clausola attuale e i piani per Gattuso

I risultati ottenuti finora hanno spinto la dirigenza a muoversi in anticipo per programmare il futuro. Attualmente l’accordo che lega Gattuso alla Lazio è in scadenza il prossimo giugno, pur includendo una specifica clausola che farebbe scattare il prolungamento automatico fino al 2028 al raggiungimento almeno del dodicesimo posto in classifica.

Tuttavia, a Formello non si vuole attendere l’esito aritmetico degli obiettivi minimi: la volontà del club è quella di dare un segnale forte e immediato di fiducia al proprio condottiero, blindandolo prima che possano inserirsi altre pretendenti.

Lotito premia Gattuso: la nuova offerta per il futuro della Lazio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il presidente Claudio Lotito è pronto a mettere sul piatto una proposta economica di grande rilievo per convincere il tecnico a legarsi a lungo ai colori biancocelesti. L’idea del numero uno biancoceleste è quella di offrire a Gattuso un nuovo contratto con scadenza fissata al 2029, accompagnato da un significativo adeguamento salariale: l’ingaggio verrebbe infatti raddoppiato rispetto agli attuali 1,2 milioni di euro a stagione più bonus, sancendo così l’apertura di un vero e proprio ciclo tecnico nella Capitale.