Rovella a Dazn: «Voglio aiutare la Lazio ad arrivare in alto. Baroni mi ha capito bene, ora voglio un gol sotto la Nord»

Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il match contro il Cagliari: le sue dichiarazioni

Nicolò Rovella ha parlato a Dazn dopo Cagliari Lazio, match della ventitreesima giornata di Serie A.

COPPIA CON GUENDOUZI – «Siamo tutti molto contenti, io e lui soprattutto, ma anche gli altri per i tre punti».

SENZA VOCE – «Mi sono fatto sentire. Era importante, la sentivamo tutti, era importante tornare con i tre punti a Roma».

CRESCITA CHE HA AVUTO – «Mi fanno piacere i complimenti. Sull’assist sarebbe stato meglio se Zac avesse fatto gol. Il mister è molto bravo, credo mi abbia capito bene come giocatore e come ragazzo, con la società mi aiutano. E’ importante stare alla Lazio, sono felice, spero di crescere e aiutare questi colori ad andare più in alto in classifica e in Europa».

COSA CAMBIA NEL SUO GIOCO – «Mi piace muovermi tanto in campo, occupiamo gli spazi. Mi diverto ed è la cosa più importante».

GOL CHE MANCA – «Sogno questo gol da quasi un anno, lavoro per far si che accada. In casa avrebbe un sapore diverso, uno me lo hanno annullato un po’ ingiustamente a Parma. Lavoro per farlo ora sotto la Nord in casa».