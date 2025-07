Lazio: le prime sperimentazioni tattiche di Sarri a centrocampo e l’attesa dei rientri

Lazio: iniziano già in ritiro le prime sperimentazioni tattiche di Maurizio Sarri a centrocampo e l’attesa dei rientri…

Le due sedute di ieri a Formello hanno svelato le prime sperimentazioni tattiche di Maurizio Sarri in casa Lazio. Contrariamente all’idea ribadita a più riprese dalla società, Cataldi al momento è considerato regista assieme a Rovella, che per Sarri «deve migliorare nel palleggio». Difficile, per il tecnico, rinunciare alle verticalizzazioni di Danilo. In più, come evidenziato da Il Messaggero, Sarri ha qualche riserva su Belahyane, molto abile a uscire da situazioni difficili nello stretto, ma troppo “innamorato della palla”. Lì in mezzo, secondo l’ex Juve e Napoli Mau, servono al massimo due tocchi e rapidità di pensiero. Il franco-marocchino perciò si è mosso da mezzala destra, come doppione di Vecino, in attesa del pieno rientro di Guendouzi.

Proprio Guendouzi ieri mattina ha svolto le visite mediche e nel pomeriggio ha lavorato subito in campo durante i circuiti tecnici e il torello, prima di passare alla fase atletica col preparatore Losi mentre i compagni erano impegnati con la tattica. Mezzali sinistre, invece, sono state testate un “svagato” Dele-Bashiru e il giovane Pinelli. Le due sedute, di poco più di un’ora ciascuna, hanno caratterizzato una prima giornata di ritiro griffata anche dai gol di Cataldi e Cancellieri. Si sono registrate anche le assenze di Basic (sintomi influenzali) e il forfait di Hysaj per un fastidio al polpaccio dovuto a uno scontro con Noslin. Solo palestra e piscina, infine, per Patric e Zaccagni, quest’ultimo comparso sul campo per seguire l’allenamento pomeridiano (come il ds Fabiani) e previsto in gruppo la prossima settimana. Oggi è previsto lo stesso programma di allenamento.