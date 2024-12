Rovella Lazio: «Da quando c’è Guendo è una battaglia continua, ti fa crescere; l’episodio in nazionale? ecco cosa è successo»

Le parole di Nicolò Rovella sul rapporto con Mateo Guendouzi in biancoceleste e il loro scontro in nazionale

Nella lunga intervista concessa a DAZN Nicolò Rovella ha parlato del suo compagno di reparto Mateo Guendouzi, con cui compongono la linea mediana della Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Quando giochi a calcio la cosa bella è il divertimento. Quest’anno noi ci divertiamo e credo questo si veda. Siamo un gruppo forte, siamo tanto amici nello spogliatoio e questo si vede. Abbiamo un rapporto bello coi nuovi e questa è la forza di questa Lazio. Ci sono tanti francesi e italiani, le due fazioni. Da quando c’è Guendouzi è una battaglia continua da quando siamo arrivati entrambi. Quell’episodio in Nazionale? Voi l’avete vista in Nazionale, ma succede in ogni allenamento, è la normalità. Quando qualcuno sbaglia, l’altro ne approfitta per dire qualcosa, è fatto apposta per ridere. Un grande giocatore Guendouzi, confrontarsi con lui ti fa crescere».