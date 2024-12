Rovella a LSC: «Anno bellissimo, partito così così. So bene cosa chiedere al 2025»

Rovella è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel corso della cena di Natale della squadra. Queste le sue parole:

Nicolò Rovella, ai microfoni di Lazio Style Channel, nel corso della cena di Natale della Lazio, ha parlato del 2024 biancoceleste. L’ex Juventus è ormai un piccolo idolo della maggior parte dei laziali. Queste le sue parole:

LE PAROLE – «Quest’anno è stato molto positivo, per me è partito così così a causa dell’infortunio, poi dall’inizio di questa stagione siamo partiti benissimo. Come ho detto anche ieri, ci vuole il gruppo in questi momenti, come dopo la partita di ieri. È il momento di stare insieme, come stasera: questo ci aiuterà a preparare il match di sabato. Cosa chiedo al 2025? So bene cosa, per ora non voglio dirvelo. Se accadrà, lo dirò dopo (ride, ndr)»