Rovella: «Mi fa impazzire il centro storico. Mi piace Roma Nord, Ponte Milvio, vedere l’Olimpico quando torno a casa»

Rovella ama la Lazio ed impazzisce per Roma. Ormai il centrocampista può essere considerato un laziale ed un romano di adozione

Nicolò Rovella, nell’intervista ai microfoni di DAZN, ha parlato del suo amore per la città. Dal centro storico a Roma Nord, la zona in cui vive. Il centrocampista della Lazio, sogna un titolo con i biancocelesti (Europa League una speranza) e nel frattempo è diventato un romano di adozione.

LE PAROLE – «Mi fa impazzire per il lato storico, ma anche per come si vive mi trovo benissimo. Ho conosciuto anche qui la mia ragazza e questo mi ha aiutato. Non vorrei mai andarmene ti dico la verità. A me piace molto Roma Nord, mi piace vedere l’Olimpico quando vado e torno a casa, mi piace Ponte Milvio queste zone qua vicino a dove abito. Poi sicuramente anche il centro storico è bellissimo»