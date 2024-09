Roque Lazio, parla l'agente: «Piaceva molto ai biancocelesti ma non hanno mai...»

Roque Lazio, il manager dell’ex Barcellona ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo assistito citando anche la Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW, il manager di Roque che piaceva molto durante la sessione estiva di mercato alla Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo assistito

PAROLE – Sì, con la Fiorentina ci ho parlato. Ma una volta sola, per molto poco. Io ho chiamato la Fiorentina per chiacchierare del giocatore che piaceva ai viola: ne abbiamo parlato ma solo pochi minuti. Non hanno mai fatto un’offerta. Lazio e Inter? Anche loro ci hanno mostrato interesse ma non ne abbiamo mai parlato in modo approfondito. Per lo stesso motivo: non ci hanno mai fatto offerte, né a noi né al Barcellona