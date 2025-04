Romagnoli Lazio, la dichiarazione dei propri sentimenti ai biancocelesti sui social: «Amore mio veramente»

Romagnoli Lazio, una storia che difficilmente avrà presto fine! Ecco le parole d’amore del difensore biancoceleste

Romagnoli Lazio è un dualismo che si esprime con pochissimi vocaboli espressi dal giocatore nel suo ultimo post social: «Amore mio veramente». Poche ma inquisitissime parole per il difensore ex, tra le altre, di Sampdoria, Milan e Roma. Il centrale ha infatti dimostrato di avere il biancoceleste come seconda pelle e di aver ormai dimenticato quei giorni in cui indossava la maglia dei giallorossi.

La sua è infatti una vera e propria dichiarazione d’amore sui social che dimostrano quanto si sia legato all’ambiente degli aquilotti in questi anni in cui è tornato nella capitale ma, chiesta volta, con una maglia diversa.