Calciomercato, il club a lavoro per la Lazio del futuro

La Lazio lavora per il mercato estivo: da Hagi Jr. a Romagnoli, sono tanti i nomi accostati al club biancoceleste

Si lavora per la Lazio che verrà. Tanti i nomi fatti per il futuro biancoceleste, tra suggestioni e concrete possibilità. La linea guida da rispettare è sempre la stessa: affiancare giovani talenti ai giocatori più esperti, un mix che negli anni si è rivelato vincente.

Come riportato dal Corriere dello Sport, si pensa soprattutto alla difesa: Romagnoli e Coates i nomi più quotati, ma non è da sottovalutare anche Kumbulla, seguito da tempo.

Per la trequarti, invece, il nome caldo resta quello di Hagi Jr. Il giocatore è in forza al Glasgow ma è di proprietà del Genk: gli scozzesi potrebbero riscattarlo e poi girarlo alla Lazio per ricavarne una plusvalenza.

Il calciomercato non è ancora iniziato, ma le trattative non si sono mai fermate…