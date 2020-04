Calciomercato Lazio, Coates: «Sto bene qui, ma il club potrebbe vendere…»

Il difensore dello Sporting Lisbona, Coates, ha commentato le voci di mercato che lo vogliono nel mirino della Lazio

La Lazio sulle tracce di Coates. È la voce di mercato che rimbalza in questi giorni per il futuro della difesa biancoceleste. Il giocatore, e capitano, dello Sporting Lisbona è intervenuto ai microfoni del programma ‘Tirando Paredes’ di Radio 10.10 AM, per far chiarezza:

«Ora sto vivendo la mia quarantena in tranquillità a casa. Fortunatamente posso allenarmi con tutte le attrezzature necessarie. Con il club siamo in contatto ogni giorno. Il futuro? Ho sentito di voci che mi vedrebbero alla Lazio. Nel calcio le cose cambiano spesso, non sappiamo mai cosa accadrà in futuro. Sto bene allo Sporting, il Portogallo mi ha sempre trattato bene. Non ho intenzione di andare via, ma non si sa mai, il club potrebbe essere costretto a vendere».