Calciomercato Lazio, da Hagi Jr a Bonaventura: i nomi per il centrocampo

La Lazio vuole rinforzare ulteriormente il centrocampo: da Hagi Jr a Szoboszlai, passando per Bonaventura ed Escalante

Operazione centrocampo. Quello della Lazio è il reparto, a detta degli esperti, più forte del campionato italiano. Il blocco composto da Luis Alberto, Leiva e Milinkovic è ormai una certezza; Cataldi è vicino al rinnovo e Lulic e Parolo guideranno la squadra anche il prossimo anno. Ad ogni modo, come sottolineato da Il Messaggero, la società vuole puntellarlo con un paio di acquisti per mantenere quel giusto mix tra esperienza e talento: il primo dovrebbe essere Escalante, già bloccato a parametro zero. Restano forti anche le candidature di Bonaventura e Szoboszlai: il primo sarebbe un colpo low cost; l’ungherese invece è un vecchio pallino di Tare, più volte accostato alla Lazio.

HAGI JR – In Scozia, invece, sono sicuri: i biancocelesti sono pronti a fare un’offerta al Genk per Hagi Jr. A riportare le voci circolanti è il Corriere dello Sport, secondo cui la società sarebbe pronta a mettere sul piatto 10 milioni per assicurarsi il trequartista.