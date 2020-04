Calciomercato Lazio, su Romagnoli anche il Barcellona

Tare vorrebbe portare Romagnoli alla Lazio, ma sul difensore del Milan ci sarebbe anche l’interesse del Barcellona

Con Romagnoli, la Lazio riavrebbe un tifoso in difesa meritevole della numero 13 indossata dallo storico capitano Alessandro Nesta.

Sembrerebbe che però tra il capitano del Milan e la prima squadra della Capitale si sia infilato il Barcellona: secondo Sport, il club blaugrana avrebbe in mente di inserire dei giocatori (Rafinha e Rakitic) come contropartita tecnica. L’operazione si prospetta difficile ma la società spagnola non vuole mollare il gioiello made in Italy.