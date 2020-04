Calciomercato Lazio, per la difesa due nomi in pole: Kumbulla e Coates

Calciomercato Lazio, due i nomi in cima alla lista dei desideri del ds Tare per rinforzare la difesa il prossimo anno

La Lazio si muove in anticipo per quanto riguarda il mercato per la prossima stagione. L’incertezza di come andranno le cose è tanta e l’emergenza legata al coronavirus lascerà degli strascichi anche in sede di mercato. Il primo reparto da rinforzare è sicuramente la difesa e sono due principalmente gli obiettivi del ds Tare.

Come riporta il Corriere dello Sport il primo è Kumbulla e il secondo Coates. Per il primo bisognerà fronteggiare la concorrenza di Juventus, preferenza del giocatore, Inter e Napoli. Il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 25 milioni. Coates invece, classe 1990 e capitano dello Sporting Lisbona, potrebbe arrivare con una cifra vicina ai 15 milioni nonostante abbia da poco rinnovato fino al 2023.