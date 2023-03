Roma-Sassuolo 1-3 al 45′, neroverdi in vantaggio e con un uomo in più

Roma-Sassuolo, i giallorossi chiudono il primo tempo sotto di due reti e con un uomo in meno vista l’espulsione di Kumbulla

Primo tempo che si chiude con il parziale di 1-3 in favore del Sassuolo, con i giallorossi che si trovano sotto non solo di due reti ma anche di un uomo visto l’espulsione al 45′ di Kumbulla. A decidere per il momento il match sono la doppietta di Laurientè, il gol di Zalewski e Berardi su rigore.