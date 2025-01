Roma, Ranieri: «Favoriti per vincere in Europa? Quando sono arrivato c’era questa paura»

Le parole del tecnico della Roma, Claudio Ranieri, dopo la partita di Europa League. Ecco cosa ha detto

La Lazio dovrà attendere il 21 febbraio per scoprire chi sarà la sua avversaria agli ottavi di finale di Europa League. Intervistato ai microfoni di Sky Sport il tecnico giallorosso Ranieri ha glissato sull’argomento.

PAROLE– «Favoriti per vincere in Europa? Quando sono arrivato c’era paura della retrocessione. Andiamo passo dopo passo senza promettere nulla. Noi daremo il massimo, siamo in un momento di crescita »