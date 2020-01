Roma, la coreografia della Sud assomiglia a quella di FIFA 18

Roma, la coreografia giallorossa che ritrae a grandi linee lo stemma del club è molto simile a quella presente sul gioco FIFA 18

Il Derby di ieri pomeriggio è finito in parità sul campo, con i clamorosi errori dei due portieri. Sugli spalti però non c’è partita: la Curva Nord, dopo aver fatto credere ai cugini di aver fatto un gioco di luci riuscito male, ha creato un’opera d’arte ispirandosi alla «Creazione di Adamo» di Michelangelo Buonarroti. Dall’altra parte, in Curva Sud, è stata creata una coreografia che ritrae lo stemma del club, contornato dai colori giallorossi. Subito dopo il match però è impazzata sui social la strana somiglianza fra il lavoro dei romanisti e la grafica che si vede sugli spalti dell’Olimpico che c’è nel gioco FIFA 18 quando si sceglie la squadra di Fonseca. Avranno preso ispirazione? Chissà, la cosa certa è che le analogie fra le due sono molte.