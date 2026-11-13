L’analisi di Rocchi: «Mi piacciono tutti gli attaccanti della Lazio! Sono cresciuti, nonché abili nella fase di non possesso»

Tommaso Rocchi, ex giocatore della Lazio, si è focalizzato sul rendimento degli attaccanti biancocelesti! Le sue considerazioni

La Lazio continua a vivere un momento di grande entusiasmo e il primo posto in classifica ha acceso i riflettori anche sul rendimento del reparto offensivo.

Tra gli osservatori che hanno analizzato la crescita della squadra di Gennaro Gattuso c’è Tommaso Rocchi, ex attaccante biancoceleste, che ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera.

L’ex bomber si è soffermato in particolare sulla crescita di Noslin, Pinamonti, Isaksen e Zaccagni, sottolineando come il contributo degli attaccanti non si limiti alla fase offensiva!

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Lazio, Rocchi promuove gli attaccanti

«Mi piacciono tutti gli attaccanti della Lazio: Noslin, Pinamonti, Isaksen e Zaccagni. In questi mesi hanno compiuto passi avanti importanti e stanno offrendo prestazioni di livello. La cosa che mi convince maggiormente è che sembrano avere sempre in mente le esigenze della squadra, senza mettere davanti il proprio interesse personale».

Lazio, la crescita con Gattuso

Secondo Rocchi, proprio questo atteggiamento rappresenta una delle chiavi del rendimento della squadra biancoceleste. Gli attaccanti sono infatti chiamati a partecipare anche al lavoro senza palla, contribuendo all’equilibrio collettivo.

«Non guardano soltanto a ciò che devono fare quando la squadra ha il pallone, ma partecipano con continuità anche alla fase di non possesso. È un elemento fondamentale. Oltre alle qualità tecniche, stanno dimostrando una grande disponibilità nei confronti del gruppo e questo rende il lavoro di Gattuso ancora più efficace».

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Lazio, il valore degli attaccanti nel gioco

L’ex centravanti ha infine evidenziato quanto possa incidere avere giocatori offensivi capaci di interpretare entrambe le fasi: «Per una squadra avere attaccanti dotati tecnicamente è importante, ma diventa ancora più prezioso quando questi calciatori comprendono anche le esigenze tattiche».