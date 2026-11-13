Un problema muscolare ferma Frattesi: lascia il ritiro dell’Italia! Le condizioni del centrocampista della Lazio

Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale italiana a causa di un problema fisico riportato ieri

Brutte notizie per la Lazio e per Gennaro Gattuso, che deve fare i conti con un nuovo problema fisico durante la sosta dedicata alle Nazionali. Davide Frattesi, grande protagonista del successo dell’Italia contro la Francia, ha infatti lasciato il ritiro azzurro a causa di un risentimento muscolare. Gli accertamenti hanno evidenziato un piccolo edema all’adduttore, un problema che impedirà al centrocampista biancoceleste di prendere parte alla prossima sfida contro il Belgio.

Una notizia che arriva proprio all’indomani della brillante prestazione del giocatore, capace di andare a segno nella vittoria per 3-1 contro i francesi. Adesso l’attenzione si sposta sulle sue condizioni fisiche e sui tempi necessari per il recupero.

Piccolo edema all’adduttore: cosa è successo

Il problema muscolare accusato da Davide Frattesi ha convinto lo staff sanitario della Nazionale a non correre rischi. Il centrocampista della Lazio ha riportato un piccolo edema all’adduttore, una condizione che richiede prudenza e che non gli avrebbe comunque consentito di essere disponibile per il prossimo impegno internazionale.

Da qui la decisione, presa in accordo con i medici della società biancoceleste, di interrompere anticipatamente la sua permanenza nel ritiro azzurro. Frattesi farà quindi ritorno a Roma, dove potrà proseguire il percorso di recupero sotto la supervisione dello staff medico laziale.

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Frattesi salta il Belgio dopo il gol alla Francia

Il contrattempo arriva in un momento particolarmente positivo per Frattesi, reduce da una prestazione importante con la maglia dell’Italia. Nella sfida contro la Francia, il centrocampista ha realizzato la seconda rete degli azzurri, contribuendo al successo per 3-1.

Una serata che aveva confermato il suo ottimo momento di forma, interrotto però dal problema muscolare emerso nelle ore successive. Il calciatore non sarà dunque a disposizione per Italia-Belgio, in programma domenica 15 novembre alle ore 20:45. Un’assenza che costringerà la Nazionale a rinunciare a uno dei protagonisti dell’ultima vittoria.

Frattesi, la Lazio attende il rientro: attenzione ai tempi di recupero

La priorità della Lazio sarà adesso valutare l’evoluzione del problema all’adduttore e stabilire un programma di recupero adeguato. La decisione di far rientrare anticipatamente Frattesi rappresenta una scelta precauzionale, presa anche considerando l’impossibilità di schierarlo nella partita contro il Belgio.

Per Gattuso si tratta di una situazione da monitorare con attenzione, soprattutto alla luce dei diversi problemi fisici che hanno interessato la rosa biancoceleste nelle ultime settimane.

Al momento non sono stati comunicati tempi precisi per il recupero del centrocampista. Saranno le successive valutazioni mediche a chiarire quando potrà tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni e se sarà disponibile alla ripresa del campionato.