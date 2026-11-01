Lazio Women, notte fonda contro l’Inter: tris nerazzurro e ultimo posto in classifica! La reazione non basta

Lazio Women, pesante sconfitta per 3-0 contro l’Inter all’Arena Civica: Bugeja firma una doppietta, biancocelesti ancora senza vittorie

La Lazio Women non riesce a invertire la rotta e incassa un’altra pesante sconfitta nel campionato di Serie A femminile. All’Arena Civica di Milano, la formazione allenata da Gianluca Grassadonia viene superata per 3-0 dall’Inter, che conquista tre punti preziosi e raggiunge la vetta della classifica. Situazione decisamente più complicata per le biancocelesti, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e ferme all’ultimo posto con appena due punti, gli stessi del Sassuolo.

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Primo tempo da dimenticare: l’Inter colpisce due volte

La partita si mette subito in salita per la squadra di Grassadonia, costretta a inseguire dopo appena 21 minuti. A sbloccare il risultato è uno sfortunato autogol di Consolini, che permette alle nerazzurre di portarsi in vantaggio.

La Lazio Women fatica a trovare le contromisure e, al 36′, arriva anche il raddoppio dell’Inter. Questa volta è Haley Bugeja a trovare la via della rete, firmando il 2-0 che complica ulteriormente i piani della formazione capitolina. Le biancocelesti non riescono a costruire occasioni sufficientemente pericolose per rimettere in discussione il risultato e chiudono la prima frazione con due reti da recuperare.

La reazione nella ripresa non basta: Bugeja chiude i conti

Al rientro dagli spogliatoi la Lazio Women mostra un atteggiamento diverso, cercando di alzare il proprio baricentro e aumentare la pressione sulla formazione nerazzurra. La maggiore intraprendenza delle capitoline, tuttavia, non produce gli effetti sperati. Al 58′ è ancora Bugeja a trovare il gol, questa volta con una conclusione dalla distanza che vale il definitivo 3-0 e la doppietta personale.

Nonostante il passivo, le giocatrici di Grassadonia continuano a cercare una reazione. L’occasione più significativa arriva al 67′, quando Ngueleu non riesce a concretizzare una buona opportunità per accorciare le distanze.

Lazio Women, classifica preoccupante: Grassadonia cerca la svolta

Il triplice fischio certifica il terzo ko stagionale della Lazio Women, che continua a fare i conti con un avvio di campionato particolarmente complicato. I due punti conquistati finora raccontano le difficoltà di una squadra che non è ancora riuscita a trovare la necessaria continuità di rendimento.

La prestazione offerta nella seconda parte della sfida contro l’Inter rappresenta un segnale incoraggiante sul piano dell’atteggiamento, ma evidenzia anche un problema che continua a condizionare il percorso delle biancocelesti: la scarsa concretezza negli ultimi metri.

Per Gianluca Grassadonia diventa fondamentale individuare rapidamente le soluzioni necessarie per migliorare la produzione offensiva e ritrovare maggiore solidità difensiva. La classifica impone un cambio di passo, soprattutto per evitare che il distacco dalle dirette concorrenti possa aumentare ulteriormente.