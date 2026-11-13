Liverani: «Marusic? Brutta tegola, sarà un’assenza pesante. Frattesi trasmette l’amore che ha per il calcio»

Lazio, Fabio Liverani analizza il momento dei biancocelesti: preoccupazione per gli infortuni di Marusic e Sutalo, ma anche parole importanti su Frattesi

La sosta per le Nazionali continua a portare preoccupazioni in casa Lazio, soprattutto per quanto riguarda la situazione degli infortunati. A soffermarsi sulle condizioni della rosa biancoceleste è stato Fabio Liverani, ex centrocampista della formazione capitolina, intervenuto nel consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei.

L’ex calciatore ha analizzato le conseguenze degli stop di Adam Marusic e Josip Sutalo, evidenziando le possibili difficoltà che Gennaro Gattuso potrebbe incontrare nella gestione della squadra alla ripresa del campionato. Non sono mancati, inoltre, gli elogi per Davide Frattesi, protagonista anche con la maglia della Nazionale italiana, e una riflessione sul percorso degli azzurri in Nations League.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Liverani elogia Frattesi: «È molto diretto e vero»

Tra i protagonisti dell’ultimo impegno dell’Italia c’è stato Davide Frattesi, centrocampista della Lazio che sta vivendo un momento positivo. Liverani ha voluto sottolineare soprattutto le qualità umane del giocatore, apprezzandone la sincerità e il modo in cui racconta il proprio rapporto con il calcio.

«Frattesi è un ragazzo che ha sempre fatto dichiarazioni intelligenti, giuste. Trasmette l’amore per il suo lavoro, che poi è una passione, un amore che si coltiva da piccoli, è il sogno; tenerselo stretto fa parte del bagaglio di questo calciatore. Lui è molto diretto, molto vero, e questo lo trasmette».

NAZIONALE ITALIANA – «Il percorso in questa Nations League è un po’ diverso. La Francia veniva da un cammino vincente, questa competizione serve ai ct per conoscere il livello dei calciatori. Questa è anche una fase di campionato in cui ci sono affaticati o infortunati. L’Italia sta crescendo, a livello individuale e collettivo. Tanti calciatori, anche se non giocano, si sono fatti conoscere. Chiaramente i quarti di Nations per una Nazione come l’Italia erano l’obiettivo. Il percorso degli azzurri è quello giusto».

Liverani preoccupato per Marusic e Sutalo: l’allarme sugli infortuni

Il passaggio più delicato dell’intervento riguarda però l’infermeria della Lazio. Il nuovo problema muscolare accusato da Adam Marusic durante il ritiro con il Montenegro rischia di complicare ulteriormente i piani di Gattuso, già alle prese con diverse assenze.

Liverani ha evidenziato come Romano Floriani Mussolini stia offrendo risposte positive, sottolineando però le difficoltà che potrebbero emergere con l’accumularsi degli impegni. Preoccupazione anche per Josip Sutalo, il cui stop interrompe un periodo di continuità nel reparto arretrato.

«Stop Marusic? Brutta tegola. Floriani sta facendo bene il suo, anche oltre le aspettative, ma le gare cominciano a sommarsi e rimanere senza Marusic potrebbe essere un problema. Soprattutto se dovesse essere una ricaduta, non credo che l’assenza sarà corta. E sarà un’assenza pesante per la gestione del gruppo. Anche a livello mentale per il ragazzo è una batosta. Sutalo, con Provstgaard, stava dando continuità di prestazioni. Poi quando sono assenze così lunghe perdi un po’ anche la condizione».

Le parole dell’ex centrocampista fotografano una delle principali incognite di questo momento della stagione biancoceleste. La Lazio dovrà cercare di preservare gli equilibri costruiti nelle prime undici giornate di campionato, mentre lo staff medico sarà chiamato a monitorare attentamente le condizioni degli indisponibili.