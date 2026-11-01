 Formazioni ufficiali Inter Lazio Women, Camacho sul manto erboso dal primo minuto! Le scelte dei tecnici
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Formazioni ufficiali Inter Lazio Women, Camacho sul manto erboso dal primo minuto! Le scelte dei tecnici

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Published 4 ore fa il 1 Novembre 2026
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Formazioni ufficiali Inter Lazio Women: tutto pronto per la 5a giornata del campionato di Serie A! Le scelte dei tecnici

A brevissimo tutte in campo! Sono state svelate le formazioni ufficiali di Inter-Lazio Women, gara valevole per il 5° turno del campionato di Serie A! Appuntamento alle ore 12:30 presso l’Arena Civica Gianni Brera. Vi riportiamo di seguito le scelte adottate dai tecnici:

INTER WOMEN: Runarsdottir; Andres, Santi, Bugeja, Robustellini, Garcia, Tomasevic, Payne, Milinkovic, Raphino, Cambiaghi. Allenatore: David Sassarini

LAZIO WOMEN: Mukasa; Consolini, Roddar, Connolly, Camacho, Portales, Zanoli, Castiello, Sciabica, Zannini, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

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