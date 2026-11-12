Lazio prima, ma la rosa non convince a pieno: cosa servirebbe dal calciomercato per restare competitivi?

Lazio che per restare competitiva deve necessariamente attingere dal calciomercato: ma quali sono i ruoli che servono principalmente a Gattuso?

Imbattuta con 29 punti in 11 giornate, la Lazio di Gennaro Gattuso ha effettuato la miglior partenza della storia del club e al momento occupa il primo posto in classifica. Nell’ambiente biancoceleste, almeno per il momento, regna un sano equilibrio. Messe da parte le ansie legate alla lotta salvezza, in realtà già da agosto con i colpi fatti nelle ultime settimane, ora la prospettiva è quella di potersi giocare un posto nelle coppe europee.

L’ipotesi Scudetto non è realisticamente contemplata, anche la Champions League resta un’opzione difficile da percorrere. In tutto questo discorso c’è un però. Quale? Ovviamente il calciomercato invernale.

Per restare competitivi l’imperativo è non cedere nessuno, in tal senso il DS Fabiani ha rassicurato i tifosi, ma visto il precedente dello scorso anno, con gli addii di Taylor e Guendouzi non c’è mai da stare sereni. Ma se si vuole avere concrete speranze di accedere alla prossima Europa League o magari di andare anche in Champions League allora servono, almeno, due colpi.

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Due priorità per Gattuso: mezzala e ala sinistra

I reparti su cui intervenire sembrano chiari. Ricapitolando la situazione in porta c’è la garanzia Mandas con Motta che si è dimostrato una riserva affidabile. In difesa ci sono tre terzini per lato, sicuramente a sinistra senza Nuno Tavares si perde tanto ma numericamente la soluzione c’è. I centrali sono quattro, anche qui è tutto a posto.

A centrocampo si è preso la scena Belahyane, nello stesso ruolo ci sono anche Cataldi e Rovella, dunque qui è tutto coperto. La nota dolente è sulla mezzala, dove ci sono due dei migliori calciatori presenti in rosa: Frattesi e Taylor. L’unica riserva è Dele-Bashiru, che evidentemente torna utile solo in determinati momenti del match, ma a prescindere serve un innesto per ricomporre il famoso gioco delle coppie. L’acquisto in questione dovrebbe essere un uomo alla Taylor dunque non uno qualsiasi.

Passando al reparto offensivo come ala destra c’è Isaksen con Cancellieri in alternativa. Davanti Noslin che come Belahyane si è preso meritatamente il suo spazio e Pinamonti come affidabile riserva, sulla sinistra manca numericamente qualcuno. Zaccagni ora si è fermato ma negli ultimi anni ha dimostrato di essere soggetto ad infortuni, per questo serve un acquisto in quella zona del campo. C’è si Gudmundsson che può essere adattato anche lì, ma non ha un ruolo preciso nel 4-3-3 e dunque resta un jolly che potrebbe diventare utile a gara in corso come è stato a Udine.