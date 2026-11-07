Lazio Women, Grassadonia scuote la squadra prima del Napoli: «Dobbiamo fare punti, servono cuore e fiducia»

Gianluca Grassadonia, allenatore della Lazio Women, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della sfida delle biancocelesti contro il Napoli

La Lazio Women cerca una svolta dopo un avvio di stagione complicato. Alla vigilia della sfida contro il Napoli Women, l’allenatore biancoceleste Gianluca Grassadonia è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club per analizzare il momento della squadra, soffermandosi sulla sconfitta contro l’Inter, sulle difficoltà legate agli infortuni e sull’importanza di tornare a conquistare punti. Il tecnico ha chiesto una reazione soprattutto dal punto di vista mentale, sottolineando quanto una vittoria potrebbe cambiare le prospettive della formazione capitolina.

ANALISI DELLA PARTITA CONTRO L’INTER – «A Milano abbiamo affrontato una corazzata, squadra di gran lunga superiore alle altre. È un po’ indietro in classifica, ma per qualità e profondità possono perdere solo loro questo campionato. Dispiace essere entrati in campo con troppa soggezione, hanno subito zero gol finora e noi abbiamo preso un palo interno e avuto due occasioni. Ci sta perdere, ma avremmo dovuto avere lo stesso atteggiamento visto con la Roma e nelle altre gare. Non è successo, ma fa parte del percorso di crescita».

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Lazio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

SFIDA CONTRO IL NAPOLI E IL MOMENTO DELLA SQUADRA – «Ora affrontiamo il Napoli, che ha già bloccato l’Inter e ha perso di misura con la Roma. È una squadra che gioca da tempo insieme, ha cambiato poco. Ma noi dobbiamo arrivare a una vittoria che per noi è importante. Siamo penultime, con un risultato importante potremmo vedere una classifica diversa. Dobbiamo essere brave a lavorare andando avanti con fiducia. Nel corso della stagione ci sono momenti in cui non riesci a segnare pur avendo occasioni come è successo a noi. Ci sono poi momenti in cui fai un tiro, la devi con lo stinco e vai in porta. Non dobbiamo perdere la fiducia, i risultati aiutano a lavorare meglio e danno autostima, siamo una squadra giovane e ne abbiamo bisogno. Siamo anche in un periodo di grande emergenza, con tante calciatrici che per un motivo o per un altro non riescono a trovare continuità. E anche nel corso della gara diventa difficile effettuare cambi che possano dare qualcosa in più».

L’EMERGENZA E L’ATTEGGIAMENTO DA AVERE – «In ogni caso sono tutte chiacchiere, non scuse: dobbiamo andare oltre e capire che bisogna far punti perché quello è importante. Sarà una gara diversa dalla Women’s Cup, quello era calcio d’agosto e la Napoli è cresciuta tanto. Abbiamo analizzato la squadra, ha messo dentro giocatrici nuove di qualità ed è feroce nelle transizioni. Voglio che la mia Lazio faccia quello che deve, portando in campo quanto si prova in settimana. Stiamo cercando di recuperare giocatrici importanti che sono state fuori o sono arrivate in ritardo. Dobbiamo metterci il cuore e alzare l’autostima rispetto a quanto fatto con l’Inter: è stata una gara in cui abbiamo meritato la sconfitta ma non abbiamo fatto dal punto di vista mentale la partita che dovevamo fare. Finire con zero ammonizioni contro una corazzata significa che hai avuto un po’ di timore».

Le parole di Grassadonia evidenziano dunque una priorità precisa: ritrovare personalità e fiducia, andando oltre le difficoltà di organico. Contro il Napoli Women, la Lazio Women sarà chiamata a trasformare il lavoro settimanale in una prestazione convincente, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per risalire la classifica.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso