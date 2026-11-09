Tavares, ancora uno stop per il terzino! Ulteriori esami chiariranno l’entità dell’infortunio – Lazio News 24

Tavares, il terzino è stato costretto a uscire all’intervallo per un problema al flessore. Non è escluso che si aggregherà alla Nazionale portoghese dove svolgerà ulteriori esami

La Lazio chiude il ciclo di impegni prima della pausa per le Nazionali portando a casa un prezioso pareggio per 1-1 dalla calda cornice dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. La trasferta campana, tuttavia, ha lasciato in eredità più di qualche preoccupazione per lo staff medico capitolino.

Tra le note dolenti figurano infatti le condizioni di Nuno Tavares, costretto ad alzare bandiera bianca al termine del primo tempo. L’esterno lusitano è rimasto negli spogliatoi durante l’intervallo lasciando il posto al compagno di reparto Alfonso Pedraza, schierato per presidiare la fascia sinistra nella seconda frazione di gioco.

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Il problema al flessore: le condizioni di Tavares

I segnali d’allarme sulle condizioni di Tavares si erano manifestati già a metà settimana. Il terzino sinistro aveva avvertito un forte affaticamento muscolare che gli aveva impedito di svolgere regolarmente le sedute di allenamento con il gruppo. Nonostante la gestione differenziata dei carichi di lavoro, lo staff medico aveva dato il via libera per la convocazione per la sfida di Fuorigrotta.

In campo, però, il portoghese ha accusato un problema al flessore che ha spinto il tecnico a non rischiare ulteriori complicazioni, decretando la sostituzione immediata a scopo precauzionale.

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Gli accertamenti medici in Portogallo

Nonostante l’infortunio patito a Napoli, il giocatore è atteso dal raduno della propria selezione. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Nuno Tavares potrebbe comunque rispondere alla chiamata del Portogallo per sottoporsi a ulteriori esami strumentali da parte dei medici della Federazione lusitana.

La Lazio resta in costante contatto con lo staff medico portoghese nella speranza che non si tratti di una lesione grave e che il calciatore possa sfruttare la pausa per recuperare appieno la miglior condizione fisica in vista della ripresa del campionato.

