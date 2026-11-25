Rinnovo Gattuso, il tecnico biancoceleste è l’artefice di questa rinascita! Il club vuole blindarlo proponendogli il prolungamento del contratto. I dettagli

I 32 punti conquistati nelle prime dodici giornate e il primo posto in solitaria in Serie A hanno convinto la dirigenza della Lazio ad accelerare subito per blindare il proprio condottiero. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani sono infatti al lavoro per mettere sul tavolo di Gennaro Gattuso un nuovo contratto fino al 30 giugno 2029, superando così l’intesa siglata appena la scorsa estate.

L’iniziativa nasce dalla volontà del club biancoceleste di premiare l’eccezionale rendimento della squadra e di respingere sul nascere qualsiasi possibile assalto da parte di altre società, riconoscendo al tecnico calabrese il merito di aver ribaltato ogni pronostico iniziale. L’operazione rappresenta un vero e proprio attestato di fiducia totale nei confronti dell’allenatore.

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Cosa cambia rispetto all’accordo dell’estate

Al momento del suo sbarco a Formello nel giugno 2026, avvenuto in un clima di forte scetticismo dopo un’annata complicata, Gattuso aveva accettato condizioni prudenti per rilanciarsi alla guida biancoceleste. Quel primo contratto fissava la scadenza a giugno 2027 con un’opzione di prolungamento automatico al 2028 subordinata al piazzamento tra le prime dodici della classifica, accompagnata da un compenso compreso tra 1,2 e 1,5 milioni di euro netti più bonus, uno degli stipendi più contenuti tra gli allenatori delle big italiane.

Oggi, con la squadra capolista e quella soglia di salvaguardia trasformata in una pura formalità, la nuova proposta formulata dal club cancella ogni vincolo: il progetto prevede infatti un prolungamento diretto fino al 30 giugno 2029 con un ingaggio quasi raddoppiato, destinato a salire intorno ai 2-2,4 milioni di euro netti a stagione.

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Adeguamento anche per lo staff tecnico

La trattativa per il rinnovo non riguarda però soltanto il riconoscimento economico personale del tecnico calabrese. Oltre al meritato ritocco verso l’alto del proprio stipendio, l’allenatore della Lazio ha infatti chiesto alla società garanzie precise e un adeguamento contrattuale anche per tutti i componenti del suo staff tecnico, considerati parte integrante e imprescindibile del lavoro quotidiano che ha permesso ai biancocelesti di volare in cima alla Serie A.

Nessuna cessione a gennaio: la condizione chiave per il rinnovo di Gattuso

Prima di apporre la firma sul nuovo accordo fino al 2029, Gattuso ha inoltre voluto porre un punto fermo sulla gestione tecnica e sulle strategie sportive della Lazio. La condizione principale richiesta dall’allenatore riguarda la tutela integrale dell’organico nella prossima finestra invernale di calciomercato: per proseguire la corsa al vertice senza intoppi, il tecnico ha chiesto alla società la garanzia assoluta di non cedere alcun pezzo pregiato a gennaio, blindando così i protagonisti di questa straordinaria cavalcata