Giancarlo Oddi ha commentato la decisione della tifoseria biancoceleste di ritornare allo stadio Olimpico in occasione di Lazio-Atalanta, in programma il 6 dicembre

L’entusiasmo attorno alla Lazio continua a crescere di settimana in settimana, alimentato dai risultati brillanti raccolti sul campo e da una notizia particolarmente attesa da tutto l’ambiente biancoceleste: il rientro sugli spalti del tifo organizzato in occasione della sfida casalinga contro l’Atalanta, in calendario il prossimo 6 dicembre.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, lo storico ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ha analizzato a tutto tondo il momento della squadra, soffermandosi sull’importanza della spinta dello Stadio Olimpico, sugli snodi cruciali che precedono la stracittadina e sulla crescita dell’attacco capitolino.

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Il ritorno dei tifosi all’Olimpico contro l’Atalanta

Il primo tema toccato da Oddi riguarda proprio la decisione della tifoseria biancoceleste di tornare a popolare lo stadio Olimpico nel match contro la formazione di Maurizio Sarri. Una scelta accolta con grande convinzione dall’ex bandiera biancoceleste, che sottolinea quanto il calore del pubblico possa trasformarsi in benzina pura per i giocatori in campo:

«La decisione presa dai gruppi organizzati? Mi schiero dalla parte delle loro scelte. Se ritengono che rientrare sugli spalti sia la strada giusta, condivido pienamente. Vedere l’Olimpico pieno trasmette una spinta extra a chi scende in campo. I sostenitori, che affrontano enormi sacrifici per seguire la squadra, meritano sempre rispetto e ragione. Con una cornice di pubblico così, i ragazzi dovranno trovare ancora più motivazioni».

Il cammino della Lazio verso il derby: gli esami Torino e Atalanta

Guardando al calendario ravvicinato della squadra di Gattuso, Oddi individua nelle prossime due tappe un passaggio determinante per arrivare con il morale alle stelle all’appuntamento più atteso della capitale, considerando anche l’ottimo percorso dei rivali cittadini:

«Le sfide contro il Torino e contro l’Atalanta rappresentano due snodi fondamentali. Anche la Roma sta disputando un buon campionato, perciò presentarsi al derby nelle migliori condizioni possibili è essenziale. Bisogna arrivarci con la giusta carica agonistica».

Fiducia nella Lazio e in Pinamonti

Infine, lo sguardo di Oddi si sposta sulla condizione mentale e tecnica della Lazio in vista dell’imminente trasferta piemontese e sul percorso di inserimento di Andrea Pinamonti al centro del reparto offensivo biancoceleste:

«Per come sto vedendo esprimersi la Lazio in questo periodo, sono convinto che disputerà un’ottima gara anche sul campo del Torino. Quanto a Pinamonti, più accumulerà minutaggio e continuità in campo, più riuscirà a crescere e a fare ancora meglio».