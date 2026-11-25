Calciomercato Lazio, il futuro di Danilo Cataldi torna in discussione: l’interesse del Bologna, la crescita di Belahyane e gli scenari per gennaio

Il futuro di Danilo Cataldi potrebbe rappresentare uno dei temi più delicati della prossima sessione invernale di calciomercato della Lazio. Nonostante il ruolo di leader all’interno dello spogliatoio e il profondo legame con i colori biancocelesti, il centrocampista non sembra più essere considerato un elemento incedibile della formazione allenata da Gennaro Gattuso.

Una situazione sulla quale incidono tanto le difficoltà fisiche incontrate in questa prima parte di stagione quanto la crescita dei suoi compagni di reparto. Intanto, dalla Serie A arrivano segnali di interesse nei suoi confronti.

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Il Bologna mette gli occhi su Cataldi: il ruolo di Palladino

Tra le società interessate al centrocampista biancoceleste figura il Bologna. Il club emiliano starebbe valutando la possibilità di intervenire sul mercato per assicurarsi un giocatore di esperienza e affidabilità come Cataldi. A spingere per l’operazione sarebbe anche Raffaele Palladino, intenzionato a convincere il centrocampista ad accettare un eventuale trasferimento.

La conoscenza del campionato italiano, le qualità tecniche e la capacità di gestire i ritmi della manovra rappresentano caratteristiche che rendono il giocatore particolarmente interessante.

La crescita di Belahyane cambia le gerarchie a centrocampo

A incidere sulle riflessioni della società biancoceleste è soprattutto la crescita di Reda Belahyane. Il giovane centrocampista ha acquisito sempre maggiore importanza nello scacchiere tattico di Gattuso, modificando progressivamente gli equilibri del reparto.

Parallelamente, Cataldi ha dovuto fare i conti con diversi problemi muscolari che ne hanno condizionato la continuità. Attualmente fermo per un fastidio al flessore, il centrocampista romano punta a recuperare la migliore condizione fisica.

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La possibilità di affidarsi a Belahyane potrebbe però indurre la dirigenza a prendere in considerazione eventuali offerte per uno dei giocatori più rappresentativi dello spogliatoio.

Calciomercato Lazio, addio Cataldi a gennaio? Due fattori saranno determinanti

L’eventuale separazione tra Cataldi e la Lazio dipenderà principalmente da due aspetti: la formula dell’operazione e la volontà del calciatore. Il legame con la società capitolina rappresenta infatti un elemento tutt’altro che secondario nelle valutazioni sul futuro. Anche la necessità di preservare la profondità della rosa potrebbe incidere sulle decisioni della dirigenza, considerando le ambizioni stagionali della squadra di Gattuso.

Gennaio potrebbe dunque rappresentare un momento significativo nella carriera di Cataldi. Il Bologna osserva la situazione, mentre a Formello sarà necessario valutare attentamente l’opportunità di rinunciare a un elemento di esperienza e personalità.