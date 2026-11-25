Roberto Rambaudi, ex attaccante biancoceleste, ha commentato la scelta dei tifosi di tornare all’Olimpico in occasione delle due sfide casalinghe. Le sue dichiarazioni

In vista dell’impegno di sabato contro il Torino, in casa Lazio tiene banco non soltanto l’aspetto tecnico legato alla trasferta piemontese, ma anche la notizia del rientro del tifo organizzato allo Stadio Olimpico per le prossime due gare interne. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi ha espresso con grande franchezza il proprio punto di vista su entrambi i temi, offrendo una lettura schietta della frattura tra curva e società e analizzando le insidie nascoste nel match contro i granata.

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Il ritorno dei tifosi allo stadio: i dubbi di Rambaudi sulla deroga

A differenza di chi ha accolto con immediato entusiasmo il ritorno sugli spalti dei gruppi organizzati, Rambaudi ha manifestato qualche perplessità sulla formula scelta per queste prossime due partite casalinghe dei biancocelesti, auspicando piuttosto una soluzione definitiva al confronto tra la tifoseria e il presidente Claudio Lotito:

«La decisione del tifo organizzato? Se prendo una scelta, continuo con quella. Poi è chiaro che il presidente deve sistemare le cose e rientrare è bello per tutti, però non capisco questa ‘pausa’; mi rimane difficile comprendere il perché della deroga. Allora anziché una deroga, facciamo che torni la normalità. Si mettano seduti a sistemare la situazione, ma c’è la volontà di farlo?».

Torino Lazio, la chiave tattica: duelli fisici e intensità

Archiviata la questione ambientale, l’analisi di Rambaudi si è spostata sul terreno di gioco e su ciò che attende la Lazio nella sfida di sabato contro il Torino. Secondo l’ex giocatore biancoceleste, la squadra capitolina dovrà farsi trovare pronta soprattutto sul piano agonistico per non cadere nella trappola dei duelli individuali orchestrati dai padroni di casa:

«Che gara sarà sabato? Il Torino cercherà di andare molto allo scontro fisico, all’1 contro 1, per poi cercare di rubare palla e ripartire. Il Toro è una squadra che può metterti in difficoltà se dai il 70%, se invece fai il tuo non dovresti avere problemi».

I pericoli del Torino: Mandragora, Vlasic e Cacciamani sotto osservazione

Nonostante la fiducia nei mezzi tecnici dei capitolini, Rambaudi ha infine voluto mettere in guardia l’ambiente biancoceleste dal sottovalutare il potenziale individuale della squadra di Abate, indicando tre profili specifici capaci di accendere la manovra granata in qualsiasi momento:

«Comunque hanno qualità, ci sono giocatori che possono metterti in diffficoltà vedi Mandragora, Vlasic, Cacciamani».