Mercato Lazio, Kenneth Taylor non si muoverà a gennaio: l’olandese vuole rimanere a Formello. Discorso spostato in estate?

Il primato solitario della Lazio in Serie A non accende soltanto l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti, ma attira inevitabilmente anche le attenzioni delle big europee e italiane sul mercato. Tra i grandi protagonisti della straordinaria cavalcata orchestrata da Gennaro Gattuso spicca infatti Kenneth Taylor, diventato in pochi mesi il faro insostituibile della mediana capitolina.

Le sue prestazioni hanno spinto diversi club di Premier League e soprattutto la Juventus a chiedere informazioni in vista della finestra invernale, ma da Formello è già arrivata una risposta netta e categorica destinata a spegnere ogni velleità sul nascere.

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I numeri da leader di Taylor dopo l’addio all’Ajax

Prelevato dall’Ajax a gennaio per circa 17 milioni di euro — con una percentuale del 10% sulla futura rivendita riservata agli olandesi — il centrocampista classe 2002 ci ha messo pochissimo a imporsi come uno dei leader tecnici ed emotivi dello spogliatoio biancoceleste.

Le statistiche raccolte nelle prime dodici giornate di campionato certificano il suo peso specifico negli equilibri biancocelesti: infatti l’olandese è partito titolare in tutte e dodici le gare disputate finora, accumulando 966 minuti sul terreno di gioco arricchiti da 2 gol, 2 assist e ben 13 occasioni da rete create, a cui si aggiungono l’88% di precisione nei passaggi e 12 contrasti vinti su 13 tentati.

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Perché la Lazio blinda Taylor dagli assalti della Juventus

Di fronte ai sondaggi arrivati dall’Inghilterra e all’inserimento dei bianconeri, la società ha alzato un vero e proprio muro. La linea è infatti chiara: il club non ha alcuna intenzione di privarsi a gennaio dei suoi pezzi pregiati, mantenendo fede all’impegno preso con Gattuso di non indebolire l’organico a stagione in corso. Cedere un titolare di questo spessore proprio ai bianconeri, peraltro, significherebbe rinforzare direttamente una rivale nella corsa ai vertici della Serie A e alla qualificazione in Champions League.

A blindare ulteriormente l’operazione contribuisce inoltre la volontà dello stesso Taylor, determinato a restare a Roma per inseguire traguardi prestigiosi mentre la società prepara l’adeguamento dell’attuale ingaggio da 1,7 milioni di euro netti.

Il futuro di Taylor: servono oltre 40 milioni

Se per gennaio le porte restano ermeticamente chiuse, qualsiasi discorso sul futuro del giocatore viene rinviato all’estate 2027. Soltanto di fronte a proposte fuori mercato, superiori alla soglia dei 40 milioni di euro, la Lazio — al pari di qualsiasi altro club italiano — si troverebbe costretto ad avviare una riflessione economica e patrimoniale. Fino ad allora, però, il presente e l’immediato futuro del centrocampista olandese restano saldamente tinteggiati di biancoceleste.